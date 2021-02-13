بايرن ميونخ يعلن خطف أوباميكانو من أنياب كبار أوروبا

أعلن بايرن ميونخ فوزه بسباق التعاقد مع الفرنسي دايوت أوباميكانو مدافع لايبزيغ الألماني بعد منافسة مع العديد من الأندية الأوروبية الكبرى.

ووافق الدولي الفرنسي على شروط عقد مدته 5 سنوات مع بطل ألمانيا وأوروبا والعالم، على الرغم من اهتمام عدد من الأندية الإنجليزية الكبرى.

وقال حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبطل كأس العالم للأندية في مقابلة حصرية مع صحيفة ”بيلد“ واسعة الانتشار إن أوباميكانو البالغ من العمر 22 عاما سينتقل للنادي البافاري الصيف المقبل مقابل 38.5 مليون جنيه إسترليني قيمة الشرط الجزائي في عقده مع لايبزيغ.

اداء اوباميكانو امام اتليتكو مدريد .. 🔥pic.twitter.com/k4ALKzGqCP — 𝗠𝗵𝘀𝗲𝗻 ☂️ (@Mhsenzz) October 28, 2020

وكان كل من تشيلسي وليفربول يراقبون أوباميكانو على أمل التعاقد معه، لكن حميديتش قال: ”يمكنني التأكيد ونحن سعداء للغاية بهذا الأمر في بايرن ميونخ. لقد أجرينا مناقشات جيدة ومكثفة ومهنية مع دايوت ووكيله فولكر ستروث لعدة أشهر“.

وتابع في حديثه إلى ”بيلد“ : ”كنا نعلم أننا خاضنا منافسة صعبة للغاية. أوباميكانو لاعب شاب يبلغ من العمر 22 عامًا، وقد تم تطوير قدراته بالفعل بشكل استثنائي. كنت مقتنعًا دائمًا بأن لدينا مكانة جيدة. قدمنا له رؤيتنا لمسيرته في بايرن ميونخ“.

وأضاف ”خلال الأسبوع الماضي تحدثت مع جميع المعنيين بالأمر مرة أخرى. في نهاية عملية طويلة، كان اللاعب وعائلته وإدارته مقتنعين بأن بايرن ميونخ هو الشريك المناسب لهم“.

وغاب أوباميكانو عن فوز لايبزيغ 2/1 أوغسبورغ في البوندسليغا أمس الجمعة، وردا على سؤال حول غيابه عن التشكيلة، اعترف المدير الرياضي للنادي، ماركوس كروش، قائلاً: ”لدى دايوت شرط جزائي في عقده، لذلك نحن لسنا من يتحكم في رحيله“.

ويُعد انتقال أوباميكانو إلى بايرن ميونخ بمثابة ضربة لكل من توماس توخيل ويورغن كلوب، حيث سعى توخيل المدير الفني لتشيلسي لبناء دفاع جديد في ستامفورد بريدج حول اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا.

وفي المقابل استفسر كلوب عن انتقال محتمل من لايبزيغ في يناير/كانون الثاني الماضي على أمل دفع مبلغ طفيف للتعاقد معه لكن قوبل طلبه بالرفض، ليؤجل الصفقة للصيف المقبل بعد معاناة ليفربول من مشاكل دفاعية بسبب توالي الإصابات.

وكانت تلك الفكرة جزءًا من سبب التعاقد مع التركي أوزان كاباك على سبيل الإعارة مع وجود خيار للشراء في حال فشل ضم أوباميكانو.