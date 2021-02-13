رياضة

بايرن ميونخ يعلن خطف أوباميكانو من...
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بايرن ميونخ يعلن خطف أوباميكانو من أنياب كبار أوروبا

بايرن ميونخ يعلن حسم صفقة المدافع الفرنسي الشاب دايوت أوباميكانو مدافع لايبزيغ بدفع الشرط الجزائي في عقده.

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المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

أعلن بايرن ميونخ فوزه بسباق التعاقد مع الفرنسي دايوت أوباميكانو مدافع لايبزيغ الألماني بعد منافسة مع العديد من الأندية الأوروبية الكبرى.

ووافق الدولي الفرنسي على شروط عقد مدته 5 سنوات مع بطل ألمانيا وأوروبا والعالم، على الرغم من اهتمام عدد من الأندية الإنجليزية الكبرى.

وقال حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبطل كأس العالم للأندية في مقابلة حصرية مع صحيفة ”بيلد“ واسعة الانتشار إن أوباميكانو البالغ من العمر 22 عاما سينتقل للنادي البافاري الصيف المقبل مقابل 38.5 مليون جنيه إسترليني قيمة الشرط الجزائي في عقده مع لايبزيغ.

وكان كل من تشيلسي وليفربول يراقبون أوباميكانو على أمل التعاقد معه، لكن حميديتش قال: ”يمكنني التأكيد ونحن سعداء للغاية بهذا الأمر في بايرن ميونخ. لقد أجرينا مناقشات جيدة ومكثفة ومهنية مع دايوت ووكيله فولكر ستروث لعدة أشهر“.

وتابع في حديثه إلى ”بيلد“ : ”كنا نعلم أننا خاضنا منافسة صعبة للغاية. أوباميكانو لاعب شاب يبلغ من العمر 22 عامًا، وقد تم تطوير قدراته بالفعل بشكل استثنائي. كنت مقتنعًا دائمًا بأن لدينا مكانة جيدة. قدمنا له رؤيتنا لمسيرته في بايرن ميونخ“.

وأضاف ”خلال الأسبوع الماضي تحدثت مع جميع المعنيين بالأمر مرة أخرى. في نهاية عملية طويلة، كان اللاعب وعائلته وإدارته مقتنعين بأن بايرن ميونخ هو الشريك المناسب لهم“.

وغاب أوباميكانو عن فوز لايبزيغ 2/1 أوغسبورغ في البوندسليغا أمس الجمعة، وردا على سؤال حول غيابه عن التشكيلة، اعترف المدير الرياضي للنادي، ماركوس كروش، قائلاً: ”لدى دايوت شرط جزائي في عقده، لذلك نحن لسنا من يتحكم في رحيله“.

ويُعد انتقال أوباميكانو إلى بايرن ميونخ بمثابة ضربة لكل من توماس توخيل ويورغن كلوب، حيث سعى توخيل المدير الفني لتشيلسي لبناء دفاع جديد في ستامفورد بريدج حول اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا.

وفي المقابل استفسر كلوب عن انتقال محتمل من لايبزيغ في يناير/كانون الثاني الماضي على أمل دفع مبلغ طفيف للتعاقد معه لكن قوبل طلبه بالرفض، ليؤجل الصفقة للصيف المقبل بعد معاناة ليفربول من مشاكل دفاعية بسبب توالي الإصابات.

وكانت تلك الفكرة جزءًا من سبب التعاقد مع التركي أوزان كاباك على سبيل الإعارة مع وجود خيار للشراء في حال فشل ضم أوباميكانو.

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بايرن ميونخ يعلن خطف أوباميكانو من...
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خروج بايرن ميونخ حامل اللقب من كأس ألمانيا على يد هولشتاين كيل المنتمي للدرجة الثانية

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المصدر: فريق التحرير

فرط بايرن ميونخ حامل اللقب في تقدمه مرتين ليودع كأس ألمانيا لكرة القدم من الدور الثاني بخسارة 6-5 بركلات الترجيح أمام هولشتاين كيل المنافس في الدرجة الثانية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2 يوم الأربعاء.

وتقدم حامل اللقب بهدف سيرج غنابري في الدقيقة 14 وأضاع توماس مولر فرصة تعزيز التفوق عندما أطاح بكرة فوق العارضة من ثلاثة أمتار.

وعانى بايرن في الدفاع هذا الموسم واهتزت شباكه بأكبر عدد من الأهداف بعد 15 مباراة له في الدوري لأول مرة منذ 1981. وأدرك كيل التعادل في الدقيقة 37 عندما تفوق بارتلز على المدافع نيكلاس زوله وانطلق نحو المرمى ليضعها في المرمى.


وعلى الرغم من إدخال خمسة تغييرات على التشكيلة التي فرطت في تقدمها بهدفين لتخسر 3-2 أمام بروسيا مونشنجلادباخ في الدوري الجمعة الماضي، استمرت مشاكل دفاع فريق المدرب هانز فليك.

وتقدم بايرن مرة أخرى بركلة حرة من ليروي ساني في الدقيقة 48، وأهدر صاحب الأرض عدة فرص أمام الدفاع المهتز.

وسدد جمال موسيالا، لاعب بايرن، الذي نال خمسة ألقاب في 2020 منها دوري أبطال أوروبا، كرة في إطار المرمى، وأدرك هاوكه فال التعادل في اللحظات الأخيرة بضربة رأس.

وحافظ كيل، الذي سيواجه دارمشتاد، على هدوئه ليخرج بايرن من هذا الدور لأول مرة منذ عام 2000.

ونفذ كل فريق ركلاته الخمس الأولى بنجاح ثم أضاع مارك روكا ركلة ترجيح لبايرن فيما سجل فين بارتلز ركلة الفوز.

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