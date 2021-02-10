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رياضة

الصحف الرياضية: ريال مدريد يريد الم...
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الصحف الرياضية: ريال مدريد يريد المعركة.. وسحر ماكتوميناي.. وليفربول للبيع

شكل فوز ريال مدريد على خيتافي في لقاء مؤجل من الدوري الإسباني، وتأهل مانشستر يونايتد لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وبلوغ يوفنتوس نهائي كأس إيطاليا على حساب

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المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

شكل فوز ريال مدريد على خيتافي في لقاء مؤجل من الدوري الإسباني، وتأهل مانشستر يونايتد لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وبلوغ يوفنتوس نهائي كأس إيطاليا على حساب إنتر ميلان، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بلقاء ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بين برشلونة وإشبيلية، وإياب نصف نهائي كأس إيطاليا بين أتلانتا ونابولي، وتصريحات مدرب باريس سان جيرمان بشأن عدم احترام برشلونة في قضية ليونيل ميسي، ورغبة مجموعة من أعضاء برشلونة في التصويت عبر رسائل البريد، وبطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد على خيتافي 2-0 في لقاء مؤجل من الدوري الإسباني، وكتبت: ”ريال مدريد يريد المعركة“.

كما اهتمت بلقاء نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بين إشبيلية وبرشلونة، وكتبت: ”فريقان يصلان في القمة“.

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سبورت

ركزت الصحيفة على ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بين إشبيلية وبرشلونة، وكتبت: ”مباراة بمثابة النهائي“.

كما تحدثت عن فوز ريال مدريد في لقاء مؤجل من الدوري الإسباني على خيتافي 2-0، وكتبت: ”انتصار فرنسي لريال مدريد“.

الصحيفة اهتمت بانتخابات برشلونة، وكتبت: ”22811 عضوا يرغبون في التصويت عبر البريد“.

الصحيفة اهتمت أيضا بتصريحات ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان، وكتبت: ”بوكيتينو يؤكد أن باريس سان جيرمان لم يقلل من احترام برشلونة“.

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موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بين إشبيلية وبرشلونة، وكتبت: ”أول فصل من النهائي المبكر“.

كما اهتمت بفوز ريال مدريد على خيتافي 2-0 في لقاء مؤجل من الدوري الإسباني، وكتبت: ”بنزيما وميندي حسما اللقاء في 6 دقائق“.

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آس

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد أمام خيتافي 2-0 في لقاء مؤجل من الدوري الإسباني، وكتبت: ”درس فرنسي“.

كما تحدثت عن لقاء نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بين إشبيلية وبرشلونة، وكتبت: ”صدام قطار“.

الصحيفة اهتمت بتأهل الإسباني رافائيل نادال للدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة.

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الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على تأهل مانشستر يونايتد لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز الصعب على وست هام يونايتد 1-0 وبعد شوطين إضافيين، وكتبت: ”سحر ماكتوميناي“، و“البديل السوبر مكتوميناي هو بطل سولشاير“.

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ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على تأهل مانشستر يونايتد الصعب لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد تجاوزه فريق وست هام 1-0 إثر اللجوء لشوطين إضافيين، وكتبت: ”سكوت للإنقاذ“، هدف ماكتوميناي الانتصاري في الوقت الإضافي يحطم آمال مويس في لقاء العودة للأولد ترافورد.

كما اهتمت بفريق ليفربول، وكتبت: ”ليفربول للبيع“، الحوائط والصور في مقر تدريبات النادي القديم للبيع.

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الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على مشكلة رابطة الدوري الفرنسي ومطالبتها الدولة بالمساعدة، وكتبت: ”رابطة الدوري الفرنسي تطالب الدولة بالمساعدة“.

كما اهتمت بتأهل أولمبيك ليون للدور المقبل من كأس فرنسا بعد تجاوزه أجاكسيو 5-1، وكتبت: ”أولمبيك ليون دون مجهود كبير“.

وتحدثت الصحيفة عن النظام الجديد للفورمولا وان وبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وكتبت: ”عزل صحي يسبب ألما“.

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الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على تأهل يوفنتوس لنهائي كأس إيطاليا بعد تعادله سلبيا في الإياب أمام إنتر ميلان، وكتبت: ”بيرلو رياح يوفنتوس“.

كما اهتمت بلقاء أتلانتا ونولي في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا من أجل مقعد في النهائي لمواجهة يوفنتوس.

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لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على تأهل يوفنتوس لنهائي كأس إيطاليا على حساب إنتر ميلان 2-1 بمجموع اللقاءين وبعد تعادل سلبي في الإياب، وكتبت: ”يوفنتوس النهائي والسموم“.

كما تحدثت عن قضية ليونيل ميسي بين برشلونة وباريس سان جيرمان، وكتبت: ”ميسي الجواسيس والملفات، برشلونة وباريس سان جيرمان: يا لها من عاصفة“.

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الصحف الرياضية: ريال مدريد يريد الم...
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الصحف الرياضية: قنبلة في الكأس.. زيدان ينفجر.. وإنتر ميلان في الصدارة (صور)

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المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

شكلت أبرز مباريات نهاية الأسبوع في الدوريات الأوروبية، خاصة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، وكلاسيكو فرنسا بين باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا، وغضب زين الدين زيدان قبل مواجهة ريال مدريد وهويسكا، العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بعودة جيرارد بيكيه لبرشلونة واستمرار غياب أنسو فاتي، وقرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، ودوري أبطال أوروبا في المستقبل، وتصدر إنتر ميلان مؤقتا للدوري الإيطالي.

وفي ما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية
ماركا
ركزت الصحيفة على تصريحات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان قبل مواجهة ريال مدريد وهويسكا في الدوري الإسباني وكتبت: ”زيدان: الموسم القادم يتعين تغيير الأمور“.

كما تحدثت عن حوارها مع النجم إياغو أسباس لاعب سيلتا فيغو وكتبت: ”الدوري الإسباني يمر عبر أحذية أسباس“.

الصحيفة اهتمت بقرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا التي وضعت برشلونة في مواجهة إشبيلية وأتلتيك بلباو في مواجهة ليفانتي.

2021-02-mar-1

سبورت
ركزت الصحيفة على حالة لاعبي برشلونة المصابين قبل مواجهة ريال بيتيس في الدوري الإسباني وكتبت: ”بيكيه نعم، أنسو فاتي لا“.

كما تحدثت عن قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا التي وضعت برشلونة في مواجهة إشبيلية وكتبت: ”قنبلة في الكأس“.

الصحيفة اهتمت بخطة رونالد كومان في برشلونة وكتبت: ”كومان يخطط لإجراء مداورة في مباريات الدوري الإسباني“.

واهتمت أيضا بالفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد ومؤتمره الصحفي قبل مواجهة هويسكا وكتبت: ”يأس زيدان من النتائج السلبية يؤدي لفقدان أوراقه في مؤتمره الصحفي“.

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موندو ديبورتيفو
ركزت الصحيفة على غضب برشلونة من باريس سان جيرمان بشأن تصريحات لاعبيه ومسؤوليه حول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وكتبت: ”صراع مع باريس سان جيرمان“.

كما تحدثت عن غضب زيدان قبل مواجهة ريال مدريد لهويسكا وكتبت: ”توتر: زيدان ينفجر“.

الصحيفة اهتمت بدوري أبطال أوروبا المستقبلي وكتبت: ”دوري الأبطال القادم دون مجموعات و36 فريقا“.

واهتمت الصحيفة أيضا بقرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا وكتبت: ”برشلونة يواجه إشبيلية ولقاء الإياب في الكامب نو وأتلتيك بلباو يواجه ليفانتي“.

2021-02-mnd-1

أس
ركزت الصحيفة على غضب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد قبل مواجهة هويسكا وكتبت: ”زيدان ينفجر“.

كما تحدثت عن تأخر عودة أنسو فاتي من الإصابة لبرشلونة وكتبت: ”توقف حاد لتعافي أنسو فاتي“.

الصحيفة اهتمت بقرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا التي وضعت برشلونة في مواجهة إشبيلية وكتبت: ”قنبلة في قرعة نصف نهائي كأس الملك“.

2021-02-aqs

الصحافة البريطانية
صن
ركزت الصحيفة على الصراع بين الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي والألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول قبل مواجهة الفريقين المنتظرة في الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت: ”بيب غوارديولا ينتقد يورغن كلوب لادعائه كون مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب فيروس كورونا“.

2021-02-sun

ميرور سبورت
ركزت الصحيفة على مباراة القمة المنتظرة بين ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز والمواجهة بين المدرب الألماني يورغن كلوب والإسباني بيب غوارديولا وكتبت: ”أعطني استراحة كلوب“.

2021-02-mir-1

الصحف الفرنسية
ليكيب
ركزت الصحيفة على لقاء القمة وكلاسيكو الكرة الفرنسية المنتظر بين باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا الأحد وكتبت: ”كلاسيكو من أجل التعافي“.

كما اهتمت بكرة الرغبي وصراع القفز بالزانة في ألعاب القوى.

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الصحف الإيطالية
لاغازيتا ديلو سبورت
ركزت الصحيفة على فوز إنتر ميلان على فيورنتينا وتصدره الدوري الإيطالي مؤقتا وكتبت: ”إنتر في الصدارة وغدا ميلان“.

كما تحدثت عن لقاء يوفنتوس وروما صاحبي المركزين الثالث والرابع وكتبت: ”أطراف ثالثة غير مريحة“.

الصحيفة اهتمت بباقي لقاءات الدوري الإيطالي وأهمها لقاءا أتلانتا VS تورينو، وجنوة VS نابولي.
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