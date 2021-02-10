الصحف الرياضية: ريال مدريد يريد المعركة.. وسحر ماكتوميناي.. وليفربول للبيع

شكل فوز ريال مدريد على خيتافي في لقاء مؤجل من الدوري الإسباني، وتأهل مانشستر يونايتد لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وبلوغ يوفنتوس نهائي كأس إيطاليا على حساب إنتر ميلان، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بلقاء ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بين برشلونة وإشبيلية، وإياب نصف نهائي كأس إيطاليا بين أتلانتا ونابولي، وتصريحات مدرب باريس سان جيرمان بشأن عدم احترام برشلونة في قضية ليونيل ميسي، ورغبة مجموعة من أعضاء برشلونة في التصويت عبر رسائل البريد، وبطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد على خيتافي 2-0 في لقاء مؤجل من الدوري الإسباني، وكتبت: ”ريال مدريد يريد المعركة“.

كما اهتمت بلقاء نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بين إشبيلية وبرشلونة، وكتبت: ”فريقان يصلان في القمة“.

سبورت

ركزت الصحيفة على ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بين إشبيلية وبرشلونة، وكتبت: ”مباراة بمثابة النهائي“.

كما تحدثت عن فوز ريال مدريد في لقاء مؤجل من الدوري الإسباني على خيتافي 2-0، وكتبت: ”انتصار فرنسي لريال مدريد“.

الصحيفة اهتمت بانتخابات برشلونة، وكتبت: ”22811 عضوا يرغبون في التصويت عبر البريد“.

الصحيفة اهتمت أيضا بتصريحات ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان، وكتبت: ”بوكيتينو يؤكد أن باريس سان جيرمان لم يقلل من احترام برشلونة“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بين إشبيلية وبرشلونة، وكتبت: ”أول فصل من النهائي المبكر“.

كما اهتمت بفوز ريال مدريد على خيتافي 2-0 في لقاء مؤجل من الدوري الإسباني، وكتبت: ”بنزيما وميندي حسما اللقاء في 6 دقائق“.

آس

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد أمام خيتافي 2-0 في لقاء مؤجل من الدوري الإسباني، وكتبت: ”درس فرنسي“.

كما تحدثت عن لقاء نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بين إشبيلية وبرشلونة، وكتبت: ”صدام قطار“.

الصحيفة اهتمت بتأهل الإسباني رافائيل نادال للدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على تأهل مانشستر يونايتد لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز الصعب على وست هام يونايتد 1-0 وبعد شوطين إضافيين، وكتبت: ”سحر ماكتوميناي“، و“البديل السوبر مكتوميناي هو بطل سولشاير“.

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على تأهل مانشستر يونايتد الصعب لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد تجاوزه فريق وست هام 1-0 إثر اللجوء لشوطين إضافيين، وكتبت: ”سكوت للإنقاذ“، هدف ماكتوميناي الانتصاري في الوقت الإضافي يحطم آمال مويس في لقاء العودة للأولد ترافورد.

كما اهتمت بفريق ليفربول، وكتبت: ”ليفربول للبيع“، الحوائط والصور في مقر تدريبات النادي القديم للبيع.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على مشكلة رابطة الدوري الفرنسي ومطالبتها الدولة بالمساعدة، وكتبت: ”رابطة الدوري الفرنسي تطالب الدولة بالمساعدة“.

كما اهتمت بتأهل أولمبيك ليون للدور المقبل من كأس فرنسا بعد تجاوزه أجاكسيو 5-1، وكتبت: ”أولمبيك ليون دون مجهود كبير“.

وتحدثت الصحيفة عن النظام الجديد للفورمولا وان وبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وكتبت: ”عزل صحي يسبب ألما“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على تأهل يوفنتوس لنهائي كأس إيطاليا بعد تعادله سلبيا في الإياب أمام إنتر ميلان، وكتبت: ”بيرلو رياح يوفنتوس“.

كما اهتمت بلقاء أتلانتا ونولي في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا من أجل مقعد في النهائي لمواجهة يوفنتوس.

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على تأهل يوفنتوس لنهائي كأس إيطاليا على حساب إنتر ميلان 2-1 بمجموع اللقاءين وبعد تعادل سلبي في الإياب، وكتبت: ”يوفنتوس النهائي والسموم“.

كما تحدثت عن قضية ليونيل ميسي بين برشلونة وباريس سان جيرمان، وكتبت: ”ميسي الجواسيس والملفات، برشلونة وباريس سان جيرمان: يا لها من عاصفة“.