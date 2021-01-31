الصحف الرياضية: ريال مدريد يحتاج إلى ثورة.. واتهامات لـ3 أندية بالتآمر لتدمير كرة القدم

شكلت هزيمة ريال مدريد في ملعبه أمام ليفانتي، والصراع الثلاثي في الدوري الإيطالي بين ميلان وإنتر ويوفنتوس، وفوز بالميراس بلقب ليبرتادوريس، وتعادل مانشستر يونايتد وآرسنال سلبيا في الدوري الإنجليزي الممتاز، العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف باتهام مانشستر يونايتد وليفربول بالتواطؤ مع ريال مدريد والفيفا لتدمير كرة القدم، وتطورات صفقة إيريك غارسيا، ولقاءات يوم الأحد في البطولات الأوروبية، ولقاء الترتيب بين إسبانيا وفرنسا في كأس العالم لكرة اليد 2021.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على هزيمة ريال مدريد أمام ليفانتي في الدوري الإسباني، وكتبت: ”ريال مدريد يحتاج إلى ثورة“.

كما تحدثت عن أبرز لقاءات يوم الأحد، قادش ضد أتلتيكو مدريد، وبرشلونة أمام أتلتيك بلباو، وكتبت: ”كاراسكو وهيرموسو إيجابيان بفيروس كورونا“.

كما اهتمت بلقاء برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني للسيدات، وكتبت: ”برشلونة المتصدر يضع على المحك ريال مدريد“.

الصحيفة اهتمت أيضا بلقاء المنتخب الإسباني أمام نظيره الفرنسي من أجل المركز الثالث في نهائيات كأس العالم لكرة اليد مصر 2021.

سبورت

ركزت الصحيفة على هزيمة ريال مدريد بميدانه أمام ليفانتي في الدوري الإسباني، وكتبت: ”غارقة“.

كما تحدثت عن لقاء برشلونة وأتلتيك بلباو، وكتبت: ”برشلونة للارتقاء للمركز الثاني“.

الصحيفة اهتمت بفوز بالميراس بلقب كأس ليبرتادوريس على حساب سانتوس، وكتبت: ”بالميراس بطل ليبرتادوريس“.

كما اهتمت بكلاسيكو الدوري الإسباني للسيدات بين برشلونة وريال مدريد، وتطورات صفقة إيريك غارسيا، وكتبت: ”المحاولة النهائية لضم غارسيا“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني، وكتبت: ”البحث عن ريال مدريد“.

كما تحدثت عن لقاء قادش وأتلتيكو مدريد، وكتبت: ”سيميوني دون كاراسكو وهيرموسو بسبب فيروس كورونا“.

واهتمت بفوز بالميراس بكأس ليبرتادوريس على حساب سانتوس، وكتبت: ”هدف في الدقيقة 99 يعطي بالميراس لقبه الثاني“.

كما اهتمت بكلاسيكو الدوري الإسباني للسيدات وهزيمة ريال مدريد أمام ليفانتي وكتبت: ”عقدة ريال مدريد“.

آس

ركزت الصحيفة على هزيمة ريال مدريد أمام ليفانتي في الدوري الإسباني، وكتبت: ”ريال مدريد يركع“.

كما تحدثت عن لقاء قادش وأتلتيكو مدريد المتصدر، وكتبت: ”الفرصة الكبيرة“.

الصحيفة اهتمت بلقاء برشلونة وأتلتيك بلباو، وكتبت: ”الثأر أو الاستسلام“.

الصحيفة اهتمت أيضا بلقاء المنتخب الإسباني أمام المنتخب الفرنسي في كأس العالم لكرة اليد 2021 من أجل احتلال المركز الثالث.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على اتهام مانشستر يونايتد وليفربول بالتآمر لتدمير كرة القدم، وكتبت: ”اتهام ليفربول ومانشستر يونايتد بالتآمر مع ريال مدريد والفيفا لتدمير كرة القدم“.

كما تحدثت عن تعادل آرسنال ومانشستر يونايتد سلبيا في الدوري الإنجليزي.

واهتمت الصحيفة بالألماني توماس توخيل، مدرب تشيلسي، وكتبت: ”قليل من توخيل أكثر من كلوب“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء أولمبيك مارسيليا ورين ولقاء لوريان وباريس سان جيرمان وكتبت: ”بوكيتينو ينوع الملذات“، و“ضد شركاتهم“.

كما اهتمت بلقاء المنتخب الفرنسي أمام منتخب إسبانيا في كأس العالم لكرة اليد من أجل المركز الثالث.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز ميلان أمام بولونيا 2-1 وإنتر أمام بينيفتو 4-0 في الدوري الإيطالي، وكتبت: ”ميلان لا يفقد الصدارة وإنتر يطلق العنان للقاذفات“.

كما تحدثت عن فوز يوفنتوس أمام سامبدوريا 2-0 وكتبت: ”يوفنتوس: نحن هنا“.

كما اهتمت بهزيمة ريال مدريد أمام ليفانتي وتأثيره على مواجهة أتلانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”أزمة ريال مدريد.. زيدان يرتجف من أتلانتا نعم أكثر من ذلك“.

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على صراع صدارة الدوري الإيطالي بين ميلان المتقدم وجاره إنتر ميلان بعد فوزهما معا خلال الجولة الـ20 أمام بولونيا وبينفينتو، وكتبت: ”الديربي لا ينتهي ولكن“.

كما تحدثت عن يوفنتوس الفائز على سامبدوريا، وكتبت: ”كييزا وكيليني يقودان يوفنتوس“.