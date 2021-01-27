الصحف الرياضية: عودة ميسي لكابوس رايو فاليكانو.. وألابا.. من يدفع أكثر؟.. وإبراهيموفيتش ولوكاكو: عار

شكل تأهل إنتر ميلان على حساب جاره ميلان لنصف نهائي كأس إيطاليا، وتصدر مانشستر سيتي لترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقاءات دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، وأبرزها مباراة برشلونة ورايو فاليكانو، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بوضعية عقود اللاعبين في ريال مدريد، وأخبار سوق الانتقالات وبداية بوكيتينو في باريس سان جيرمان، وتعيين الألماني توماس توخيل مدربا جديدا لتشيلسي ولقاءات ربع نهائي كأس العالم لكرة اليد في مصر.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على مشكلة تجديد عقود لاعبي ريال مدريد، الذين تنتهي عقودهم ما بين صيفي 2021 و2022، وكتبت: ”هذا هو ما هو عليه الوضع“.

كما تحدثت عن انضمام الأرجنتيني بابو غوميز لإشبيلية، وكتبت: ”بابو غوميز في إشبيلية“.

الصحيفة اهتمت بلقاء دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا بين رايو فاليكانو وبرشلونة، وكتبت: ”عودة ميسي لكابوس رايو فاليكانو“.

كما اهتمت أيضا بلقاء المنتخب الإسباني أمام النرويج في ربع نهائي كأس العالم لكرة اليد، وكتبت: ”اللعب على نصف النهائي“.

سبورت

ركزت الصحيفة على ملف تعاقد برشلونة مع الإسباني إيريك غارسيا، لاعب مانشستر سيتي، وكتبت: ”إيريك غارسيا إلى يونيو“.

كما تحدثت عن انتخابات رئاسة برشلونة وموعدها الجديد، وكتبت: ”الانتخابات يوم 7 مارس“.

كما اهتمت بلقاء رايو فاليكانو وبرشلونة في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، وكتبت: ”ميسي يعود للفوز بكأس الملك“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على المرشحين لتعزيز مركز الظهير الأيسر في برشلونة، غايا من فالنسيا وماركوس ألونسو من تشيلسي، وكتبت: ”المرشحون“.

كما تحدثت عن لقاء برشلونة ورايو فاليكانو في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، وكتبت: ”برشلونة بجميع اللاعبين في رايو فاليكانو“.

كما اهتمت الصحيفة بديون برشلونة وريال مدريد، وكتبت: ”برشلونة – ريال مدريد: مقارنة الديون“.

آس

ركزت الصحيفة على الصراع بين أندية كبرى للتعاقد مع المدافع النمساوي دافيد ألابا، لاعب بايرن ميونخ، وكتبت: ”ألابا.. من يدفع أكثر؟“.

كما تحدثت عن لقاء رايو فاليكانو وبرشلونة في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، وكتبت: ”برشلونة برفقة ميسي ودون بدلاء“.

كما اهتمت بأتلتيكو مدريد وتفوقه في ملعبه واندا ميتروبوليتانو، وكتبت: ”واندا ميتروبوليتانو: آمنة“.

كما اهتمت بلقاء المنتخب الإسباني أمام منتخب النرويج في ربع نهائي كأس العالم لكرة اليد في مصر.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على تعيين الألماني توماس توخيل مدربا جديدا لفريق تشيلسي، وكتبت: ”عهد جديد يبدأ في ستامفورد بريدج.. توماس ممتاز“.

كما تحدثت عن فوز مانشستر سيتي على وست بروميتش ألبيون وصعوده لصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، وكتبت: ”مانشستر سيتي يقتحم القمة“.

كما اهتمت بهزيمة نيوكاسل يونايتد أمام ليدز ومصير مدربه، وكتبت: ”هل انتهى وقت بروس الآن؟“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على بداية الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو برفقة باريس سان جيرمان، وكتبت: ”بوكيتينو الكل جديد والكل جميل“.

كما تحدثت عن ربع نهائي كأس العالم لكرة اليد بين المنتخبين الفرنسي والمجري.

الصحيفة اهتمت بأزمة النقل التلفزيوني لدوري الدرجة الأولى الفرنسي، وكتبت: ”السيناريو الكارثة“.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على تأهل إنتر ميلان لنصف نهائي كأس إيطاليا على حساب جاره ميلان، وكتبت: ”إنتر ميلان الغضب“.

كما اهتمت بفريق يوفنتوس الذي يواجه سبال في ربع نهائي كأس إيطاليا، وكتبت: ”يوفنتوس العودة إلى المستقبل“.

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على تأهل إنتر ميلان لنصف نهائي كأس إيطاليا على حساب جاره ميلان وصراع إبراهيموفيتش ولوكاكو، وكتبت: ”ساحر إيريكسن“، و“شجار إبراهيموفيتش ولوكاكو“.

كما اهتمت بمصير غاتوزو في نابولي وتحدثت عن تفكير رئيس الفريق دي لورينتيس في رافائيل بينيتيز وماتزاري لتعويضه.

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز إنتر ميلان أمام جاره ميلان 2-1 وتأهله لنصف نهائي كأس إيطاليا وشجار زلاتان إبراهيموفيتش وروميلو لوكاكو، وكتبت: ”إبراهيموفيتش ولوكاكو: عار“.

كما تحدثت عن جانلويجي بوفون، حارس يوفنتوس، وكتبت: ”بوفون يصل إلى 43 سنة ولا يسمعهم“.

كما اهتمت بوداع بابو غوميز لأتلانتا، حيث رحل إلى إشبيلية، وكتبت: ”وداع حزين لبابو غوميز“.

الصحيفة اهتمت أيضا بمستقبل غاتوزو في نابولي وترشيح أليغري وسباليتي لخلافته.