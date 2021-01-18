18 يناير

الصحف الرياضية: برشلونة دون ثقة.. ويوفيتش يعود للحياة في ألمانيا.. وليفربول نحو الأسفل والجفاف

الصحف الرياضية: برشلونة دون ثقة.. و...

شكل فوز أتلتيك بيلباو بكأس السوبر الإسباني على حساب برشلونة، وتعادل مانشستر يونايتد وليفربول سلبيا في الدوري الإنجليزي، وفوز إنتر ميلان على يوفنتوس في قمة

المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

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شكل فوز أتلتيك بيلباو بكأس السوبر الإسباني على حساب برشلونة، وتعادل مانشستر يونايتد وليفربول سلبيا في الدوري الإنجليزي، وفوز إنتر ميلان على يوفنتوس في قمة الدوري الإيطالي، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بنتائج كأس ملك إسبانيا وأخبار سوق الانتقالات وطرد ميسي في نهائي السوبر الإسباني، وعودة الصربي لوكا يوفيتش لتسجيل الأهداف بعد إعارته لفريقه السابق فرانكفورت.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز أتلتيك بيلباو بكأس السوبر الإسباني على حساب برشلونة بعد الفوز في النهائي 3-2، وكتبت: ”هدف سوبر وبطل سوبر“.

كما اهتمت بتسجيل الصربي لوكا يوفيتش المعار من ريال مدريد، لهدفين في أول لقاء يلعبه مع فريقه السابق فرانكفورت، وكتبت: ”يوفيتش يسجل هدفين في 28 دقيقة برفقة فرانكفورت“.

كما اهتمت بنتائج لقاءات كأس ملك إسبانيا ومفاجآت دور الـ32.

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سبورت

ركزت الصحيفة على خسارة برشلونة للقب السوبر الإسباني بعد الهزيمة في النهائي أمام أتلتيك بلباو (3-2)، واهتمت بكون برشلونة كان قريبا من اللقب بعد تقدمه 2-1 حتى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، وكتبت: ”كان في المتناول“، و“برشلونة تقدم مرتين بفضل غريزمان لكن بيلباو لم يستسلم وتعادل وتمكن من الفوز في الشوطين الإضافيين ودافع بقوة حتى طرد ميسي“.

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موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على خسارة برشلونة للقب السوبر الإسباني بعد هزيمته في النهائي أمام أتلتيك بلباو (3-2)، وكتبت: ”دون ثقة“.

كما اهتمت بتعادل ليفربول ومانشستر يونايتد سلبيا في قمة الدوري الإنجليزي، وكتبت: ”كلاسيكو إنجلترا ينتهي سلبيا“.

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آس

ركزت الصحيفة على فوز أتلتيك بلباو بلقب كأس السوبر الإسباني على حساب برشلونة بعد الفوز في النهائي (3-2)، وكتبت: ”الأتلتيك“.

كما اهتمت بتسجيل لوكا يوفيتش لهدفين في 28 دقيقة خلال أول لقاء يلعبه لفريق فرانكفورت، الذي استعاره من ريال مدريد، وكتبت: ”يوفيتش يعود للحياة في ألمانيا“.

وتحدثت الصحيفة عن نتائج لقاءات كأس ملك إسبانيا، الذي شهد إقصاء إيبار من قبل فريق تافالكارتيرو.

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الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على التعادل السلبي في لقاء قمة الدوري الإنجليزي بين ليفربول ومانشستر يونايتد، وكتبت عن ”الريدز“: ”نحو الأسفل والجفاف“.

كما تحدثت عن فوز مانشستر سيتي على كريستال بالاس 4-0، وكتبت: ”ستونز غراب مانشستر سيتي المدافع أصبح ماكينة أهداف“.

الصحيفة اهتمت برحيل الألماني مسعود أوزيل عن آرسنال، وكتبت: ”أوزيل ينهي عهده مع آرسنال“.

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ذا صن

ركزت الصحيفة على فوز مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس 4-0 بفضل تألق مدافعه جون ستونز، وكتبت: ”ستونز يرمي من الأعلى“، و“ستونز يمنح بيب غوارديولا هدية عيد ميلاده الـ50 بطريقة مثالية“.

الصحيفة تحدثت عن فوز توتنهام أمام شيفيلد يونايتد 3-1، وكتبت: ”عناق كين“، الصحيفة اهتمت بالتعادل السلبي في لقاء القمة بين ليفربول ومانشستر يونايتد وكتبت: ”بول بوغبا خطؤك“.

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الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز إنتر ميلان أمام يوفنتوس في لقاء قمة الدوري الإيطالي، وكتبت: ”ممتاز إنتر ميلان“.

كما اهتمت بفريق ميلان وسوق انتقالاته، وكتبت: ”ماذا يفعل ميلان؟ قدوم ماندزوكيتش“.

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