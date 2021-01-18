ليفاندوفسكي يعزز صدارته لجدول ترتيب الحذاء الذهبي

واصل البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، صدارته ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي المخصص لأفضل الهدافين في الدوريات الأوروبية، وأضاف هدفا جديدا لرصيده ليصل إلى 21 هدفا في الموسم الحالي.

ورفع ليفاندوفسكي رصيده من النقاط إلى 42 نقطة، متقدما على لاعبَين من الدوري النرويجي أنهيا الموسم، وهما الدانماركي كاسبر جونكر من فريق بودو غليمت النرويجي ويملك 40.5 نقطة، والنرويجي أماهل بيليغرينو من فريق كريستيانزوند ويملك 37.5 نقطة.

وحقق مهاجم بايرن ميونخ إنجازا تاريخيا في الدوري الألماني، حيث أصبح أول لاعب يسجل 21 هدفا في نصف الموسم، وبإمكانه تعزيز رقمه لكون المرحلة الأخيرة من الذهاب ستجرى يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

كما بإمكان ليفاندوفسكي تحطيم الرقم القياسي من الأهداف في موسم واحد، الذي يملكه أسطورة بايرن ميونخ جيرد مولر برصيد 40 هدفا، حال حافظ على معدله الحالي.

ويبقى أبرز منافس لليفاندوفسكي في صراع الحذاء الذهبي، هو البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، الذي سجل 15 هدفا ويملك 30 نقطة ويحتل حاليا المركز الرابع.

كما يحتل الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، المركز التاسع برصيد 26 نقطة، والنرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم بروسيا دورتموند، المركز العاشر برصيد 24 نقطة، وهو نفس عدد نقاط عدة لاعبين أبرزهم ثنائي توتنهام الإنجليزي هاري كين والكوري الجنوبي هيونغ مين سون، والفرنسي كليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، والفائز بجائزة الحذاء الذهبي الموسم الماضي الإيطالي شيزو إيموبيلي، هداف لاتسيو، والبلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان، والبرتغالي أندري سيلفا، مهاجم فرانكفورت الألماني.