الصحف الرياضية: لقب من الذهب الخالص.. وإنتر ميلان ضد يوفنتوس "لقاء الأبطال الخارقين"

شكل نهائي كأس السوبر الإسباني بين برشلونة وأتلتيك بلباو، ولقاء القمة في الدوري الإنجليزي بين ليفربول ومانشستر يونايتد، وقمة الدوري الإيطالي بين إنتر ميلان ويوفنتوس، العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف برفض مرشحي رئاسة برشلونة التعاقد مع إيريك غارسيا، وتهديد مورينيو بإعادة غاريث بيل لريال مدريد، ومصير الألماني مسعود أوزيل، وتعاقدات ريال مدريد الأخيرة التي لم تضف أي جديد، وأخبار سوق الانتقالات، وفوز أتلتيكو مدريد بلقب السوبر الإسباني للسيدات.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على وفاة متسلق الجبال سيرجي مانغيت، وكتبت: ”المجد والدراما في k 2“.

كما تحدثت عن نهائي كأس السوبر الإسباني بين برشلونة وأتلتيك بلباو، وكتبت: ”لقب من الذهب الخالص“.

كما اهتمت بريال مدريد ونجمه الشاب ماركو أسينسيو، وكتبت: ”الأمل يسمى أسينسيو“.

الصحيفة اهتمت أيضا بنتائج لقاءات كأس ملك إسبانيا وتتويج أتلتيكو مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني للسيدات على حساب ليفانتي.

سبورت

ركزت الصحيفة على نهائي كأس السوبر الإسباني بين برشلونة وأتلتيك بلباو، وكتبت: ”اليوم يمكن أن يكون يوما كبيرا“.

كما تحدثت عن رفض المرشحين لرئاسة برشلونة التعاقد مع إيريك غارسيا، وكتبت: ”فريكسا: كان قرارا مسؤولا بقول لا لغارسيا“.

الصحيفة اهتمت بمستقبل غاريث بيل في توتنهام، وكتبت: ”جوزيه مورينيو يهدد بإعادة بيل لريال مدريد“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على نهائي كأس السوبر الإسباني بين برشلونة وأتلتيك بلباو، وكتبت: ”نهائي سوبر“.

كما تحدثت عن وفاة المتسلق الإسباني سيرجي مانغيت، وكتبت: ”مأساة في k 2“.

الصحيفة اهتمت بفوز أتلتيكو مدريد بكأس السوبر الإسباني للسيدات على حساب ليفانتي.

آس

ركزت الصحيفة على نهائي كأس السوبر الإسباني بين برشلونة وأتلتيك بلباو، الذي يقام في إشبيلية، وكتبت: ”إشبيلية لها ثمن“.

كما تحدثت عن ريال مدريد وعدم تأثير التعاقدات الجديدة في المواسم الأخيرة، وكتبت: ”395 مليون يورو تعاقدات في الهواء“.

كما اهتمت بنتائج لقاءات دور الـ32 من كأس الملك وتتويج أتلتيكو مدريد للسيدات بكأس السوبر الإسباني على حساب ليفانتي.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على تصريحات هاري ماغواير، قائد مانشستر يونايتد، قبل مواجهة ليفربول في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: ”ننتظر الفوز“، و“هاري ماغواير يسخر من ليفربول ويؤكد أنه ينتظر الفوز في ليفربول وتحطيم رقم أنفيلد“.

كما تحدثت الصحيفة عن فوز وست بروميتش ألبيون على وولفرهامبتون في صراعه من أجل البقاء.

واهتمت بمصير النجم الألماني مسعود أوزيل، لاعب آرسنال، وكتبت: ”أوزيل يرحل عن الغانرز“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على قمة الدوري الإيطالي بين إنتر ميلان ويوفنتوس، وكتبت: ”من الأبطال الخارقين“.

كما اهتمت بمستقبل تشالهان أوغلو النجم التركي لفريق ميلان، وكتبت: ”ميلان: جرس إنذار بشأن تشالهان“.

الصحف الألمانية

بيلد سبورت

ركزت الصحيفة على تراجع بايرن ميونخ في الفترة الأخيرة وخروجه من كأس ألمانيا، وكتبت: ”5 مشاكل لبايرن ميونخ“.