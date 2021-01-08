نقل جوزيف بلاتر الرئيس السابق للفيفا إلى المستشفى

قالت صحيفة ”بليك“ السويسرية إن جوزيف بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم، (الفيفا)، نقل إلى المستشفى، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة.

وكشفت الصحيفة، أن حالة بلاتر البالغ من العمر 84 عاما بالخطيرة، لكن حياته ليست في خطر.

ونقلت الصحيفة عن كورين ابنة بلاتر قولها: ”والدي في المستشفى، يتحسن كل يوم لكنه يحتاج لبعض الوقت والراحة“.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يدخل فيها بلاتر المستشفى، فقد عانى من مشاكل صحية عام 2015 بعد انهيار الجهاز المناعي.

كما أدخل وحدة العناية المكثفة في 2016 بسبب آلام سرطان الجلد الأبيض والركبة.

وترأس السويسري بلاتر الاتحاد الدولي لكرة القدم العام 1998 وظل حتى 2015 عندما قررت لجنة القيم إيقافه لمدة 6 سنوات.

وجاء إيقاف بلاتر بسبب تقديم مبلغ مليوني فرنك سويسري إلى الفرنسي ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (سابقا) والذي تعرض لعقوبة مماثلة.