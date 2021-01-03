الصحف الرياضية: "الأسطورة ميسي.. 750 مباراة مع برشلونة".. و"بوكيتينو.. التاريخ يبدأ" (صور)

شكلت نتائج لقاءات، أمس السبت، في الدوريات الأوروبية وأبرزها فوز ريال مدريد أمام سيلتا فيغو وتعيين الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدربا جديدا لباريس سان جيرمان، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بآراء جماهير برشلونة بشأن قضايا الفريق، ووصول ليونيل ميسي لمباراته رقم 750 برفقة الفريق، ورالي دكار 2021، وما ينتظر يوفنتوس من لقاءات مهمة بعد عودة الدوري الإيطالي من العطلة القصيرة.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد أمام سيلتا فيغو في الدوري الإسباني مع تألق ماركو أسينسيو، وكتبت: ”أسينسيو هدية“.

كما تحدثت عن لقاء أتلتيكو مدريد وديبورتيفو ألافيس، وكتبت: ”الأتلتيكو يطلق في الهجوم سواريز وكوريا“.

كما اهتمت بلقاء برشلونة وهويسكا، وكتبت: ”ميسي يعود لاستعادة نبض الدوري الإسباني“.

الصحيفة اهتمت -أيضا- بديربي إشبيلية، والذي انتهى بالتعادل مع إضاعة نبيل فقير ضربة جزاء كان بإمكانها منح الفوز لريال بيتيس، وكتبت: ”فقير كان حسم الديربي بين قدميه“.

سبورت

ركزت الصحيفة على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ولقاء برشلونة وهويسكا في الدوري الإسباني، وكتبت: ”الأسطورة ميسي.. 750 مباراة مع البارسا“، و“برشلونة كومان ترغب في بداية 2021 بفوز“.

كما تحدثت عن البرازيلي فيليب كوتينيو وفترة غيابه عن برشلونة، وكتبت: ”كوتينيو يغيب 3 أشهر بعد العملية الجراحية“.

واهتمت الصحيفة بفوز ريال مدريد أمام سيلتا فيغو، وكتبت: ”ريال مدريد لم يخطئ أمام سيلتا“.

كما اهتمت بتعيين الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدربا جديدا لباريس سان جيرمان.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تحقيقها بشأن بضع قضايا تهم برشلونة، وكتبت عن نتائجها: ”تحقيق موندو ديبورتيفو: ميسي: انقسام، كومان: يعوض، نيمار: رفض“.

كما تحدثت عن لقاء برشلونة وهويسكا في الدوري الإسباني، وكتبت: ”مع ميسي وألبا من أجل فوز لا غنى عنه“.

كما اهتمت بفوز ريال مدريد على سيلتا فيغو، وكتبت: ”إصابة أسباس تجعل فوز ريال مدريد سهلا“.

واهتمت -أيضا- بتعيين الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدربا جديدا لباريس سان جيرمان، وكتبت: ”باريس سان جيرمان في يد بوكيتينو“.

آس

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد أمام سيلتا فيغو 2-0 في الدوري الإسباني وصعوده للصدارة ”مؤقتا“، وكتبت: ”سنة جديدة سعيدة“.

كما تحدثت عن لقاء أتلتيكو مدريد وديبورتيفو ألافيس، وكتبت: ”الثلج هو المنافس“.

الصحيفة اهتمت بلقاء هويسكا وبرشلونة، وكتبت: ”لا يوجد هامش للخطأ أمام برشلونة“.

كما اهتمت بلقاء الديربي بين ريال بيتيس وإشبيلية، وكتبت: ”كاناليس يتألق وياسين بونو يحسم“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على انطلاق رالي داكار 2021 في السعودية، وكتبت: ”لوب – إلينا: لا يفترقان“.

كما اهتمت بتعيين باريس سان جيرمان للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدربا جديدا خلفا للألماني توماس توخيل، وكتبت: ”بوكيتينو.. التاريخ يبدأ“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على يوفنتوس وما ينتظره من لقاءات حاسمة بعد عودة الدوري الإيطالي من عطلة قصيرة، وكتبت: ”يوفنتوس إما في الداخل أو في الخارج“، و“بيرلو على بعد 10 نقاط من الصدارة يواجه على التوالي أودينيزي ثم ميلان وبعده ساسولو وإنتر ميلان“.

كما اهتمت بتصريحات كونتي، مدرب إنتر ميلان، وكتبت: ”كونتي: نحن إنتر ميلان القتال واجب“.

واهتمت -أيضا- بتعيين الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدربا جديدا لباريس سان جيرمان.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على عودة لقاءات الدوري الإيطالي وأخبار قطبي ميلان، وكتبت عن مواجهة ميلان وبينفينتو وتصريحات رئيس إنتر: ”عين ميلانو عي فيليبو إنزاغي“، و“ زهانغ: أنا لا أبيع“.

كما تحدثت عن يوفنتوس ومدربه أندريا بيرلو، وكتبت: ”بيرلو – يوفنتوس: خطة العودة“.

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على عودة لقاءات الدوري الإيطالي والصراع على القمة، وكتبت: ”تصنيف فوق: عرض“.

وتحدثت عن الأندية الثلاثة الكبرى في المقدمة ميلان وإنتر ميلان ويوفنتوس ولقاءاتها أمام بينفينتو وكروتوني وأودينيزي.