الصحف الرياضية: "لوكا مودريتش أنت تستحق".. و"بوكيتينو يرغب في التعاقد مع ميسي" (صور)

شكلت لقاءات ”البوكسينغ داي“ في الدوري الإنجليزي الممتاز، التي شهدت فوز آرسنال على تشيلسي، وسعي برشلونة للتعاقد مع لاعبين جدد، وتجديد ريال مدريد لعقد نجمه الكرواتي لوكا مودريتش، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بالمدرب القادم لباريس سان جيرمان الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو وخططه ورغبته في ضم ميسي، وكلاسيكو كرة السلة بين ريال مدريد وبرشلونة، الذي تطغى عليه قضية الفرنسي هورتل، وتألق كريستيانو رونالدو في 2020 في يوفنتوس ومستوى ميلان المميز وسوق الانتقالات.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على اتفاق ريال مدريد مع نجمه الكرواتي لوكا مودريتش على تجديد عقده لمدة موسم واحد، وكتبت: ”لوكا مودريتش أنت تستحق“.

كما اهتمت بكلاسيكو الدوري الإسباني لكرة السلة بين برشلونة وريال مدريد، وكتبت: ”برشلونة ضد ريال مدريد كلاسيكو دون هورتل“.

سبورت

ركزت الصحيفة على سعي برشلونة لتعزيز صفوفه وتطورات اهتماماته بعدة لاعبين، وكتبت عن إيريك غارسيا مدافع مانشستر سيتي: ”برشلونة يسعى لتوقع عقد مبدئي مع غارسيا في بداية شهر يناير“، وعن الهولندي ممفيس ديباي مهاجم أولمبيك ليون: ”برشلونة يجمد صفقة ديباي“.

كما اهتمت بالمرشحين لرئاسة برشلونة، وكتبت: ”أغوستي بينيديتو: لا وجود لتأكيدات بكون الانتخابات ستجرى يوم 24 يناير“.

الصحيفة اهتمت بفوز آرسنال على تشيلسي في الدوري الإنجليزي، وكتبت: ”أرتيتا كسب ائتمان البوكسينغ داي“.

كما اهتمت بكلاسيكو كرة السلة بين ريال مدريد وبرشلونة، والتعويض الكبير الذي سيعطيه باريس سان جيرمان لمدربه المقال الألماني توماس توخيل.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، الذي يقترب من تدريب باريس سان جيرمان، وكتبت: ”بوكيتينو يرغب في التعاقد مع ميسي“.

كما تحدثت عن سعي برشلونة لتعزيز صفوفه، وكتبت: ”الأولوية للتعاقد مع إيريك غارسيا وديباي يمكنه الانتظار“.

الصحيفة اهتمت بفوز آرسنال على تشيلسي في لقاءات ”البوكسينغ داي“ في الدوري الإنجليزي، وكتبت: ”أرتيتا وآرسنال يعودان للظهور في البوكسينغ داي“.

كما اهتمت بكلاسيكو كرة السلة بين ريال مدريد وبرشلونة، الذي تطغى عليه قضية لاعب برشلونة الفرنسي هورتل.

آس

ركزت الصحيفة على حوارها مع ماركوس لورينتي، لاعب أتلتيكو مدريد، وكتبت: ”ماركوس لورينتي: 2020 كانت سنتي“.

كما تحدثت عن تجديد ريال مدريد لعقد نجمه الكرواتي لوكا مودريتش، وكتبت: ”مودريتش يتفق على تجديد عقده مع ريال مدريد لموسم واحد“.

الصحيفة اهتمت بكلاسيكو كرة السلة بين ريال مدريد وبرشلونة، وكتبت: ”قضية هورتل تشعل الكلاسيكو“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تقييمها لإنجازات 2020 واهتمت بإنجاز البريطاني لويس هاميلتون في سباقات الفورمولا وان، واللقب العالمي السابع وكتبت: ”السرعة السابعة“.

كما تحدثت عن فوز آرسنال أمام تشيلسي 3-1 في الدوري الإنجليزي، وكتبت: ”آرسنال يتنفس الصعداء“.

الصحيفة اهتمت بالمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو أبرز مرشح لتدريب باريس سان جيرمان، وكتبت: ”طريقة بوكيتينو“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على إنتر ميلان ورغبته في التعاقد مع لاعب باريس سان جيرمان باراديس، وكتبت: ”إنتر ميلان – باراديس تستطيعون“.

كما تحدثت عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، وعطلته في دبي وكتبت: ”كريستيانو رونالدو: أعياد ميلاد في دبي“.

الصحيفة اهتمت بتطورات الحالة الصحية لزانيولو، نجم روما الشاب، والذي بدأ مشوار العودة للملاعب والتعافي من الإصابة في الرباط الصليبي.

كما اهتمت بالدوري الإنجليزي وفوز إيفرتون، وكتبت: ”أنشيلوتي في المركز الثاني“.

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على تألق ميلان هذا الموسم في الدوري الإيطالي وتصدره الترتيب، وكتبت: ”ميلان غاز كامل“.

كما تحدثت عن يوفنتوس في 2020 وتألق كريستيانو رونالدو، وكتبت: ”يوفنتوس في 2020، لا أحد في الأهداف مثل كريستيانو رونالدو“.

الصحيفة اهتمت باقتراب إنتر ميلان من التعاقد مع الأرجنتيني باراديس من باريس سان جيرمان.