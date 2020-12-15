فنربخشة يُكرم اثنين من مشجعيه الأوفياء بلافتة مؤثرة (شاهد)

أقام فنربخشة التركي تكريما مميزا لمشجعيه الراحلين ممتاز وإحسان غونغورنلر بوضع صورتهما بالحجم الطبيعي في مكانهما الذي جلسا فيه لسنوات في مدرجات استاد سوكرو ساراكوغلو في إسطنبول.

وقرر فنربخشة تكريم الزوجين ممتاز وإحسان خلال مباراته على أرضه التي خسرها بثلاثة أهداف نظيفة أمام مالاتيا سبور، إذ تم تخليد اللحظة من قبل النادي التركي، الذي نشر الصورة المؤثرة مصحوبة بفيديو على حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.

İhsan Teyzemiz ve Mümtaz Amcamız her maç olduğu gibi yarın da bizimle olacak. 🙏 Kalbimizdesiniz, sizi unutmayacağız. pic.twitter.com/iWgtvsgQhN — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 11, 2020

وكان السيد ممتاز والسيدة إحسان زائرين منتظمين في الملعب الرئيس لنادي فنربخشة حتى عام 2013، عندما رحل ممتاز عن 88 عاما.

وفي وقت لاحق، واصلت إحسان حضورها للمباريات وإن لم يكن كثيرا لكنها رحلت أيضا عن عمر يناهز 90 عاما ليقرر النادي تكريم الزوجين الراحلين.

وقال النادي التركي في بيان عبر حسابه في تويتر ”نتقدم بتعازينا لابنتها سلمين أوزادم وعائلتها وأحبائها والمجتمع بأسره. لن تنسى عائلة فنربخشة أبدا الشخصين الجميلين اللذين يعشقان فنربخشة، عمتنا إحسان وزوجها الراحل العم ممتاز“.

وأضاف فنربخشة في بيانه ”ستكون عمتنا إحسان وعمنا ممتاز معنا أمام مالاتيا سبور وفي كل مباراة. أنتم في قلوبنا ولن ننساكم“.