الصحف الرياضية: "ريال مدريد يعيد الحياة للدوري الإسباني".. و"خيبة أمل في ديربي مانشستر" (صور)

شكل فوز ريال مدريد بديربي العاصمة الإسبانية أمام جاره أتلتيكو مدريد، متصدر ترتيب الدوري الإسباني، والتعادل السلبي في ديربي مانشستر، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بلقاءات اليوم في الدوريات الأوروبية، وتشييع النجم الإيطالي الراحل باولو روسي، ومسار النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش وأرقام ليونيل ميسي رفقة برشلونة في ”كامب نو“.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد بديربي العاصمة الإسبانية أمام جاره أتلتيكو مدريد متصدر الدوري الإسباني، وكتبت: ”الكثير من مدريد“.

كما تحدثت عن لقاء برشلونة وليفانتي في الدوري الإسباني، وكتبت: ”برشلونة دون هامش للخطأ“.

الصحيفة اهتمت بنتائج لقاءات الدوري الإسباني، يوم السبت، وبرنامج لقاءات الأحد.

سبورت

ركزت الصحيفة على أرقام ليونيل ميسي في ”كامب نو“ قبل مواجهة ليفانتي، وكتبت: ”ميسي: أهداف أكثر من عدد اللقاءات“، كما كتبت عن اللقاء عبر تصريحات رونالد كومان، وعنونت: ”كومان: وقت لردة الفعل“.

الصحيفة تحدثت عن فوز ريال مدريد بديربي العاصمة الإسبانية على حساب أتلتيكو مدريد، وكتبت: ”ريال مدريد يعيد الحياة للدوري الإسباني“.

الصحيفة اهتمت بقمة مانشستر، وكتبت: ”لا مانشستر يونايتد.. ولا مانشستر سيتي نجح في تسجيل الأهداف“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة وليفانتي في الدوري الإسباني، وكتبت: ”ردة الفعل.. نعم“.

كما تحدثت عن فوز ريال مدريد على المتصدر أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة، وكتبت: ”تشديد المنافسة على الدوري الإسباني“.

كما اهتمت بتعادل مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي سلبيا في الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت: ”خيبة أمل في ديربي مانشستر“.

آس

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد بديربي العاصمة الإسبانية على جاره أتلتيكو مدريد 2-0 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”ريال مدريد ينضم للمنافسة على الدوري الإسباني“.

كما تحدثت عن لقاء برشلونة وليفانتي وتصريحات المدرب الهولندي رونالد كومان، وكتبت: ”كومان: أنا لا أقتل أحدا ولكن إن فشلت أقول ذلك“.

كما اهتمت بنتائج لقاءات الدوري الإسباني ليوم السبت وبرنامج لقاءات الأحد.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز أولمبيك مارسيليا 2-1 أمام موناكو وضغطه على لقاء القمة، الذي يجمع باريس سان جيرمان وأولمبيك ليون، اليوم الأحد، وكتبت: ”اتصال كامل“.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش، وكتبت: ”اللعب حتى 50 سنة“.

كما تحدثت عن وداع النجم الإيطالي الراحل باولو روسي، وكتبت: ”لا، لا نريد أن نتركك أبدا“.

الصحيفة اهتمت بتصريحات مدافع يوفنتوس الهولندي ماتيس دي ليخت عن النرويجي إيرلينغ هالاند، الذي خلفه في جائزة الفتى الذهبي.

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على حوارها مع النجم السابق فييري، وكتبت: ”فييري: أعياد ميلاد سعيدة، 4 جولات في 11 يوما في الدوري الإيطالي، فييري يطلق السباق النهائي، إنتر يهجم من أجل لقب الدوري لكن يوفنتوس يملك كريستيانو رونالدو وميلان رأس إبراهيموفيتش“.

كما اهتمت بتشييع جنازة النجم الإيطالي الراحل باولو روسي، وكتبت: ”عزيزنا روسي“.