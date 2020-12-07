كل ما تريد معرفته عن قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022

تجرى، مساء اليوم الإثنين، قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر المقرر إقامتها في الفترة من 21 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون الأول.

وفيما يلي نرصد عدة تفاصيل عن مراسم القرعة وكيفية سحبها، وفقا لما قالته صحيفة ”الغارديان“ البريطانية:

متى وأين تقام القرعة؟

ستجرى قرعة تصفيات كأس العالم 2022 في زيورخ يوم الإثنين 7 ديسمبر/ كانون الأول.

وعادة ما تكون هذه الأحداث بحضور لفيف من عظماء اللعبة وأساطيرها، لكن هذه القرعة، التي ستُجرى في مقر الفيفا، ستكون افتراضية دون حضور ممثلين للدول الأعضاء.

في أي وقت ستبدأ؟

ستبدأ مراسم القرعة في تمام الساعة 6 مساءً بالتوقيت المحلي السويسري والخامسة مساءً بتوقيت غرينتش، والسابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

كيف ستجرى القرعة؟

خمسة وخمسون دولة ستخوض المنافسة على 13 مقعدًا أوروبيًا في قطر 2022.

سيتم تقسيم هؤلاء الـ55 إلى 6 أوعية، 10 في الأوعية من 1 إلى 5 وخمسة في الوعاء السادس، سيتم بعد ذلك تقسيم الفرق إلى 10 مجموعات، خمس مجموعات تضم خمسة منتخبات ثم خمس مجموعات أخرى تضم ستة منتخبات.

كيف يتم وضع المنتخبات في المجموعات؟

تستند المجموعات على أحدث تصنيفات الاتحاد الدولي (فيفا)، لذا فإن الوعاء 1 يحتوي على أفضل 10 دول أوروبية في التصنيف، والوعاء 2 في المراكز العشرة التالية وهكذا.

وفيما يلي المستويات الستة بالكامل:

المستوى الأول: بلجيكا وفرنسا وإنجلترا والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا وكرواتيا والدنمارك وألمانيا وهولندا.

المستوى الثاني: سويسرا وويلز وبولندا والسويد والنمسا وأوكرانيا وصربيا وتركيا وسلوفاكيا ورومانيا.

المستوى الثالث: روسيا والمجر وجمهورية أيرلندا وجمهورية التشيك والنرويج وأيرلندا الشمالية و أيسلندا واسكتلندا واليونان وفنلندا.

المستوى الرابع: البوسنة والهرسك وسلوفينيا والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية وألبانيا وبلغاريا وإسرائيل وبيلاروسيا وجورجيا ولوكسمبورغ.

المستوى الخامس: أرمينيا وقبرص وجزر فارو وأذربيجان وإستونيا وكازاخستان وكوسوفو وليتوانيا ولاتفيا وأندورا.

المستوى السادس: مالطا ومولدوفا وليختنشتاين وجبل طارق وسان مارينو.

ماذا يحدث بعد القرعة؟

ستلعب جميع الفرق داخل المجموعة مع بعضها البعض مرتين، على أرضها وخارجها، بين مارس/آذار ونوفمبر/تشرين الثاني 2021، وسيتأهل الفائزون العشرة بصدارة المجموعة تلقائيًا إلى قطر 2022، مع خوض أصحاب المركز الثاني مباريات فاصلة.

إلى جانب أصحاب المركز الثاني في المجموعات العشر سيخوض المباريات الفاصلة أيضا أفضل فائزين بالمجموعات في دوري الأمم الأوروبية 2020-2021، بشرط عدم تأهل أي منهما مباشرة لكأس العالم 2022 أو تأهلهما للمواجهات الفاصلة ضمن أصحاب المركز الثاني.

وسيتم تقسيم 12 فريقا (10 من أصحاب المركز الثاني إلى جانب فريقين من دوري الأمم) إلى ثلاثة مسارات فاصلة، والتي ستشهد مباريات خروج المغلوب من مباراة واحدة في مارس/آذار 2022 لتحديد آخر ثلاث دول أوروبية لحجز مكان في قطر.

كيف يمكن مشاهدة القرعة؟

سيتم بث القرعة مباشرة على موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ وحساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وقناته على يوتيوب، كما سيتم بثها في موقع ”فيفا“.