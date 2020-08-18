مواعيد بداية وختام الموسم الجديد من الدوري الإسباني

أقر مجلسا الدرجتين الأولى والثانية لليغا، اليوم الثلاثاء، مواعيد بداية ونهاية الموسم الجديد، إذ تنطلق مباريات الدرجة الأولى يوم السبت 13 سبتمبر/أيلول.

وذكرت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية أن قرار عدم إقامة مباريات يومي الجمعة والاثنين لا يزال ساريا، لكن يتم التغاضي عنه لأسباب تجارية أو اقتصادية وبالاتفاق بين رابطة الليغا والاتحاد الإسباني.

وتمت الموافقة على مواعيد الموسم الجديد بالإجماع باستثناء امتناع اثنين عن التصويت بواقع نادٍ من الدرجة الأولى ومثله من الدرجة الثانية، حيث ينص على أن الأندية التي شاركت في المسابقات الأوروبية يمكن أن تبدأ بعد هذا التاريخ بقليل.

في الواقع، سيفعل البعض ذلك في اليوم الثاني والبعض الآخر في اليوم الثالث. علاوة على ذلك، سيبدأ ريال مدريد وخيتافي في اليوم الثاني، بينما ستبدأ بقية الفرق مثل أتلتيكو مدريد وبرشلونة وإشبيلية في اليوم الثالث.

وسيختتم الموسم في 23 مايو/آيار المقبل، أي قبل يورو 2021. أما في الدرجة الثانية، سيكون تاريخ البدء هو نفس تاريخ الدرجة الأولى، وينتهي الموسم بنهاية ملحق الترقي في 30 مايو/أيار.

وبهذه الطريقة تنتهي المسابقة للجميع باستثناء أولئك الذين يلعبون نهائي دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي المقرر في 26 مايو/أيار.

ومن المقرر أن تقام مباريات حتى 23 ديسمبر/كانون الأول مع فترة توقف لمدة أسبوع، ويتم استئناف الموسم بعدها في 30 ديسمبر.

وفيما يلي التواريخ الأساسية لبداية ونهاية الموسم:

– 13 سبتمبر يبدأ الدوري في الدرجتين الأولى والثانية.

– 23 مايو ينتهي في الدرجة الأولى و 30 مايو في الثانية.

كأس السوبر الإسباني نهاية الأسبوع الثالث من شهر يناير.

الإجازة الشتوية من 23 إلى 30 ديسمبر في الدرجة الأولى، وفي الثانية من 20 ديسمبر إلى 3 يناير.

نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 29 مايو.

نهائي الدوري الأوروبي يوم 26 مايو.