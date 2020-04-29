تقارير: ناد بلجيكي يطلب دعما ماليا من مروان فيلايني

ذكرت تقارير إعلامية محلية، اليوم الأربعاء، أن فريق ستاندار لييغ طلب من لاعبه السابق مروان فيلايني استثمار الأموال ومساعدة النادي؛ لضمان إنقاذه من خطر الهبوط إلى منافسات الهواة.

وطلب النادي البلجيكي من فيلايني، الذي بدأ مسيرته هناك قبل الانتقال إلى الدوري الإنجليزي ومنه إلى الصين، السير على خطى أكسل فيتسل لاعب ستاندار السابق في الانضمام لمجموعة مستثمرين لشراء استاد النادي ثم تأجيره للفريق مجددا من أجل جمع الأموال اللازمة للبقاء.

وقالت التقارير: إن فيتسل دفع 1.5 مليون يورو (1.63 مليون دولار) في هذا المشروع.

وألغيت رخصة المحترفين لستاندار في الثامن من أبريل نيسان بعدما وجد الاتحاد البلجيكي أنه لم يدفع بعض مستحقات اللاعبين.

وتقدم ستاندار بطعن ضد القرار، وقال النادي إنه يثق في إثبات موقفه المالي خلال جلسة استماع في الخامس من مايو أيار.