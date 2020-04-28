أخبار ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس: ساري يفسد صفقة كتالونية.. ونادي ليفربول يستهدف نجم نيجيريا

ما زالت أنباء الصفقات المنتظرة في الموسم الجديد، تسيطر على الصحافة العالمية والأنباء الواردة من الأندية الأوروبية في الفترة الحالية.

وتستعرض "إرم نيوز" في التقرير التالي، أهم أخبار الكرة العالمية، يوم الثلاثاء.

ساري يفسد صفقة برشلونة المنتظرة

أفسد المدرب ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، صفقة كانت قريبة من نادي برشلونة الإسباني، برفضه رحيل لاعبه الأوروغوياني، رودريغو بينتاكور، لاعب خط وسط السيدة العجوز.

وأكدت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، أن ساري، حذّر إدارة يوفنتوس من رحيل بينتاكور، مشيرًا إلى أنه لاعب سوبر، ولن يكون له بديل مميز في الفترة المقبلة بسهولة، خاصة في ظل الصعوبات التي يواجهها النادي في إعادة لاعبه السابق بول بوغبا.

وأدى قرار ساري، لتحركات برشلونة لتدعيم صفوفه بلاعب آخر في خط الوسط على حساب بينتاكور، الذي كان على رأس قائمة المطلوبين في صفوف الفريق الكتالوني.

في المقابل، وضع مسؤولو نادي برشلونة الإسباني، خطة جديدة لتطفيش المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي، بتخفيض الرواتب في الموسم المقبل.

ويعتزم مسؤولو البارسا تخفيض راتب أومتيتي بصورة كبيرة، لإقناعه بالموافقة على رحيله، خاصة أن النادي يسعى لإقحامه في صفقة التعاقد مع لاعب وسط توتنهام الإنجليزي، تانجي ندومبلي، بعدما طلب البرتغالي، جوزيه مورينيو، مدرب السبيرز، التعاقد مع أومتيتي.

حارس ميلان على أعتاب ريال مدريد

أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن الحارس جيانلويجي دوناروما، نجم ميلان الإيطالي، اقترب من ريال مدريد الإسباني.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ميلان يرغب في ضم المهاجم، لوكا يوفيتش، وهو ما يقرب الفريق المدريدي من الفوز بخدمات دوناروما، ضمن صفقة تبادلية، يتم تحضيرها خلال المرحلة المقبلة لحسم المفاوضات.

ليفربول يستهدف نجم نيجيريا

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن رغبة نادي ليفربول الإنجليزي في ضم لاعب أفريقي جديد في الموسم المقبل.

ودخل اللاعب النيجيري، فيكتور أوسيمين، حسابات ليفربول للفوز بخدماته في الموسم المقبل، لتدعيم الجانب الأمامي.

بايرن يقترب من صفقة دفاعية سوبر

اقترب نادي بايرن ميونخ الألماني، من صفقة دفاعية سوبر، لتدعيم الخط الخلفي في الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة "بيلد" الألمانية، عن اقتراب بايرن ميونخ من الفوز بخدمات المدافع المميز، دايوت أوباميكانو، نجم فريق لايبزيغ، الذي لفت الأنظار بشدة هذا الموسم، خاصة بعد ظهوره في دوري أبطال أوروبا مع فريقه.

وأكدت الصحيفة، أن اللاعب تلقى اتصالات مبدئية من جانب ناديي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، إلا أنّ بايرن تدخّل بكل قوة، ونجح في إقناع اللاعب بالانضمام إلى صفوفه، ورفض كل العروض التي تلقاها.

وينتهي عقد اللاعب مع لايبزيغ بنهاية الموسم المقبل، ويتضمن عقده شرطًا جزائيًا قيمته 60 مليون يورو وفي، حال رفض عرض بايرن؛ فاللاعب رحب بالبقاء لنهاية عقده مع لايبزيغ، ثم الانتقال للفريق البافاري مجانًا.