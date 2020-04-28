سوشيال ميديا الرياضة: راموس يتضامن مع أطفال بيرو.. وكريستيانو رونالدو يشارك في تحدي المرونة

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتستعرض"إرم نيوز" أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

راموس يتضامن مع أطفال بيرو

نشر سيرجيو راموس، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، صورة له عبر "إنستغرام" برفقة أحد الأطفال خلال رحلته إلى دولة بيرو، وعلق اللاعب، قائلًا:"أحببت هذه الصورة برفقة جوزيه الصغير خلال رحلتي إلى بيرو مع مؤسسة اليونيسيف، وجميع الأطفال والعائلات التي قابلتهم لن يُمحوا من ذاكرتي، ويؤلمني أن أتخيل ما يمرون به الآن، وبالنسبة لهم جميعًا، لقد حان الوقت لإظهار التضامن والعمل الجماعي".

بوفون يشارك زوجته إبداعات الشعب الإيطالي

نشر جيجي بوفون، حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي، صورة له عبر موقع "إنستغرام" برفقة زوجته ظهرا خلالها وهما ملثمان، وعلق الحارس، قائلًا:"خيال وإبداع الإيطاليين".

سيميدو على السجادة الحمراء

نشر نيلسون سيميدو، لاعب نادي برشلونة الإسباني، صورة له عبر موقع "إنستغرام" داخل سيارة حمراء، وعلق اللاعب، قائلًا:"السجادة الحمراء".

دي خيا يهنئ ماتا بعيد ميلاده على طريقة الملاكمة

نشر دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي، فيديو له عبر موقع "تويتر" ظهر خلاله وهو يلعب الملاكمة ووجه الحارس التهنئة لزميله خوان ماتا بمناسبة عيد ميلاده ، حيث علق، قائلًا:"عيد ميلاد سعيد روكي بالبوا".

رونالدو يشارك في تحدي المرونة

نشر كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، فيديو له عبر موقع "تويتر" أثناء مشاركته في إحدى الحملات الدعائية لإحدى شركات التجميل، وعلق اللاعب، قائلًا:"هذه أوقات صعبة، لنتأكد من بقائنا في صدارة مباراتنا، حتى نتمكن جميعًا من العودة القوية، كن جزءًا من تحدي المرونة في 14 يومًا من 1 مايو".

These are challenging times. Let’s make sure we stay on top of our game so we can all #comebackstronger. Be part of the Clear 14 Days Resilience Challenge from May 1st at @HaircareClear . I know I will. #keepaclearhead #resilience #mentalhealthmatters pic.twitter.com/ByvTfKlKTF — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) April 28, 2020

فان دايك يستعيد ذكريات الفوز بلقب الأفضل

نشر فان دايك، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، فيديو له عبر موقع "تويتر" أثناء تسلمه لجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي العام الماضي، وعلق اللاعب، قائلًا:"قبل عام، يا له من يوم".

سيبايوس ينعي أسطورة ليفربول

نشر دانيال سيبايوس، لاعب آرسنال، صورة عبر موقع "تويتر" لمايكل روبنسون الذي وافته المنية، اليوم، وعلق اللاعب، قائلًا: "لا يوجد صوت أو لهجة مميزة في كرة القدم الإسبانية، ونشأنا وتعلمنا أن نحب كرة القدم ونحن أطفال بروح الدعابة والاحتراف وطريقة الوجود، وفي مرحلته الأخيرة، علمنا الجانب الرياضي الأكثر إنسانية، مايكل روبنسون لن تسير وحدك أبدًا".

No hay voz ni acento más característico en el fútbol español. Crecimos y aprendimos a amar el fútbol desde niños con su humor, profesionalidad y forma de ser. Y en su última etapa nos enseñó el lado más humano del deporte. DEP Michael Robinson. You’ll never walk alone. pic.twitter.com/9sh5PpwJ0E — Daniel Ceballos (@DaniCeballos46) April 28, 2020

فينالدوم في لحظة تصوير مع العائلة

نشر جورجينيو فينالدوم، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، فيديو له عبر موقع "تويتر" خلال جلسة تصوير مع عائلته.

Been really getting into photography. Especially love capturing moments with my family 🙏🏾 Check out the next tweets to see some of my shots 👇🏾 What do you think? pic.twitter.com/u9WLkucP5H — Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) April 28, 2020

غوميز يتسلح بالقهوة في الحجر الصحي

نشر غوميز، لاعب نادي الهلال السعودي، صورة له عبر موقع "تويتر" وظهر وهو في حالة من السعادة، وعلق اللاعب، قائلًا: "هذا أنا عندما يقدم لي أحد القهوة بعد الحجر الصحي".

هذا انا عندما يقدم لي احد القهوه ☕️بعد الحجر الصحي 😎 pic.twitter.com/8qnnFdbIkv — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) April 28, 2020

رينارد يحيي ذكرى مأساة لاعبي زامبيا

نشر هيرفي رينارد، المدير الفني السابق لمنتخب زامبيا والمدرب الحالي للمنتخب السعودي، فيديو عبر "تويتر" أثناء مشاركته في إحياء ذكرى سقوط طائرة منتخب زامبيا، وعلق رينارد، قائلًا:"لقد مرت 27 سنة منذ وقوع تلك الحادثة المأساوية، تحطمت الرحلة 319 في المحيط الأطلسي قبالة ساحل الغابون وأخذت ركابها، وذهبت الحادثة، ولكنها لم تُنسَ وما زالت في الذاكرة، لترقد أرواحهم في سلام".