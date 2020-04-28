سوشيال ميديا الرياضة: راموس يتضامن مع أطفال بيرو.. وكريستيانو رونالدو يشارك في تحدي المرونة

سوشيال ميديا الرياضة: راموس يتضامن...

تستعرض "إرم نيوز" أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية.

المصدر: مصطفى عادل - إرم نيوز

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتستعرض"إرم نيوز" أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

راموس يتضامن مع أطفال بيرو

نشر سيرجيو راموس، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، صورة له عبر "إنستغرام" برفقة أحد الأطفال خلال رحلته إلى دولة بيرو، وعلق اللاعب، قائلًا:"أحببت هذه الصورة برفقة جوزيه الصغير خلال رحلتي إلى بيرو مع مؤسسة اليونيسيف، وجميع الأطفال والعائلات التي قابلتهم لن يُمحوا من ذاكرتي، ويؤلمني أن أتخيل ما يمرون به الآن، وبالنسبة لهم جميعًا، لقد حان الوقت لإظهار التضامن والعمل الجماعي".

بوفون يشارك زوجته إبداعات الشعب الإيطالي

نشر جيجي بوفون، حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي، صورة له عبر موقع "إنستغرام" برفقة زوجته ظهرا خلالها وهما ملثمان، وعلق الحارس، قائلًا:"خيال وإبداع الإيطاليين".

سيميدو على السجادة الحمراء

نشر نيلسون سيميدو، لاعب نادي برشلونة الإسباني، صورة له عبر موقع "إنستغرام" داخل سيارة حمراء، وعلق اللاعب، قائلًا:"السجادة الحمراء".

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Red Carpet🔺

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دي خيا يهنئ ماتا بعيد ميلاده على طريقة الملاكمة

نشر دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي، فيديو له عبر موقع "تويتر" ظهر خلاله وهو يلعب الملاكمة ووجه الحارس التهنئة لزميله خوان ماتا بمناسبة عيد ميلاده ، حيث علق، قائلًا:"عيد ميلاد سعيد روكي بالبوا".

رونالدو يشارك في تحدي المرونة

نشر كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، فيديو له عبر موقع "تويتر" أثناء مشاركته في إحدى الحملات الدعائية لإحدى شركات التجميل، وعلق اللاعب، قائلًا:"هذه أوقات صعبة، لنتأكد من بقائنا في صدارة مباراتنا، حتى نتمكن جميعًا من العودة القوية، كن جزءًا من تحدي المرونة في 14 يومًا من 1 مايو".

فان دايك يستعيد ذكريات الفوز بلقب الأفضل

نشر فان دايك، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، فيديو له عبر موقع "تويتر" أثناء تسلمه لجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي العام الماضي، وعلق اللاعب، قائلًا:"قبل عام، يا له من يوم".

سيبايوس ينعي أسطورة ليفربول

نشر دانيال سيبايوس، لاعب آرسنال، صورة عبر موقع "تويتر" لمايكل روبنسون الذي وافته المنية، اليوم، وعلق اللاعب، قائلًا: "لا يوجد صوت أو لهجة مميزة في كرة القدم الإسبانية، ونشأنا وتعلمنا أن نحب كرة القدم ونحن أطفال بروح الدعابة والاحتراف وطريقة الوجود، وفي مرحلته الأخيرة، علمنا الجانب الرياضي الأكثر إنسانية، مايكل روبنسون لن تسير وحدك أبدًا".

فينالدوم في لحظة تصوير مع العائلة

نشر جورجينيو فينالدوم، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، فيديو له عبر موقع "تويتر" خلال جلسة تصوير مع عائلته.

غوميز يتسلح بالقهوة في الحجر الصحي

نشر غوميز، لاعب نادي الهلال السعودي، صورة له عبر موقع "تويتر" وظهر وهو في حالة من السعادة، وعلق اللاعب، قائلًا: "هذا أنا عندما يقدم لي أحد القهوة بعد الحجر الصحي".

رينارد يحيي ذكرى مأساة لاعبي زامبيا

نشر هيرفي رينارد، المدير الفني السابق لمنتخب زامبيا والمدرب الحالي للمنتخب السعودي، فيديو عبر "تويتر" أثناء مشاركته في إحياء ذكرى سقوط طائرة منتخب زامبيا، وعلق رينارد، قائلًا:"لقد مرت 27 سنة منذ وقوع تلك الحادثة المأساوية، تحطمت الرحلة 319 في المحيط الأطلسي قبالة ساحل الغابون وأخذت ركابها، وذهبت الحادثة، ولكنها لم تُنسَ وما زالت في الذاكرة، لترقد أرواحهم في سلام".

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