رئيس باريس سان جيرمان يدرس خوض مبارياته في دوري أبطال أوروبا خارج فرنسا

قال ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، إنه يدرس خوض مبارياته على أرضه في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في بلد آخر بعد أن قررت الحكومة الفرنسية اليوم الثلاثاء إنهاء الموسم المحلي 2019-2020.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب أمام البرلمان في وقت سابق اليوم، إن موسم كرة القدم 2019-2020 ومسابقات رياضية أخرى للمحترفين عن الموسم نفسه لن يتم السماح باستئنافها قبل سبتمبر أيلول بسبب جائحة فيروس كورونا.

وفي فرنسا رابع أعلى معدل وفيات في العالم بسبب فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا.

ويتوقع أن تكشف رابطة أندية كرة القدم الفرنسية في مايو أيار عن الكيفية التي سيتم بها إنهاء الموسم في دوري الدرجة الأولى.

لكن الاتحاد الأوروبي (اليويفا) يدرس احتمال استئناف بطولتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي.

ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن الخليفي قوله: "نحترم بالقطع قرار الحكومة الفرنسية. نعتزم المنافسة في دوري أبطال أوروبا بعد موافقة الاتحاد الأوروبي في أي زمان ومكان يحدده.

وتابع: "لو لم يكن بمقدورنا اللعب في فرنسا سنخوض مبارياتنا خارج الديار مع توفير أفضل الظروف للاعبينا والحفاظ على سلامة كل فرد في الفريق والجهاز الفني".

وفاز باريس سان جيرمان على بروسيا دورتموند 3-2 في مجموع المباراتين ليبلغ دور الثمانية في دوري الأبطال قبل توقف المنافسات بسبب الوباء. وأقيمت مباراة الإياب في باريس دون جماهير.

وتوقفت كل مسابقات الدوري الأوروبية الكبرى بسبب تفشي الفيروس ولم تستأنف أي بطولة نشاطها حتى الآن.

وأعلنت هولندا انتهاء الموسم عندما مددت الحكومة حظر المناسبات العامة حتى أول سبتمبر أيلول في محاولة لاحتواء انتشار الوباء.

وقال الاتحاد الهولندي لكرة القدم بعد اجتماع مع الأندية والاتحادات التي تمثل المدربين واللاعبين إن لقب دوري الدرجة الأولى لن يُمنح لأي فريق.

وتقرر أيضا إلغاء الصعود والهبوط في قرار أثار غضب بعض الأندية المتضررة. وأعطى الاتحاد الأوروبي (اليويفا) مهلة لروابط الدوريات المحلية حتى 25 مايو أيار لإبلاغه بخطط استئناف المسابقات المحلية.

وفي خطاب إلى 55 اتحادا، قال ألكسندر تشيفرين، رئيس اليويفا، إن أي رابطة ستلغي الموسم ستكون مطالبة بتقديم قائمة بالفرق المتأهلة للبطولات الأوروبية بحلول يوم 25 مايو أيار.