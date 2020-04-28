الاتحاد العالمي للرياضيين يحذّر اللاعبين من التعجل في العودة للمنافسات

قال الاتحاد العالمي للرياضيين، اليوم الثلاثاء، إن المحترفين حول العالم يجب ألا يتعجلوا في العودة للمنافسات بعد انحسار وباء كوفيد 19.

وتوقفت المنافسات الرياضية حول العالم بسبب تفشي الفيروس، الذي أصاب نحو 3 ملايين شخص، وتسبب بوفاة أكثر من 200 ألف حول العالم، وتعاني الأندية، والروابط، والاتحادات، من غياب الإيرادات.

وقال بريندان شواب، المدير التنفيذي للاتحاد، الذي يمثل 85 ألف رياضي من 60 دولة، لرويترز:"في الوقت الحالي يوجد الكثير من الضغط على الروابط في كل القارات لاستئناف المنافسات".

وأضاف:"يجب أن يوافق اللاعبون فقط على العودة إذا ضمنوا الحماية، ويجب ألا يتعجل الرياضيون في العودة".

Arsenal slowly easing back into training.pic.twitter.com/5KqfPTXnu1 — LTArsenal™ (@ltarsenal) April 28, 2020

وشدد "شواب" على أن عودة أي نشاط رياضي تحتاج لتوضيح أمور، مثل: اختبارات كورونا، والاستعداد لأي توقف محتمل في المستقبل إذا اشتد خطر الفيروس مجددًا، وأن تعامل الأندية العدوى كإصابة عمل.

وتابع:"هذا ليس واضحًا حتى الآن في الكثير من مسابقات الدوري".

وواصل:"أي عودة يجب أن تتضمن خطة بديلة قوية"، مشيرًا إلى عدم وجود ضمانات على اكتمال الموسم بعد استئناف اللعب.

وقال:"الوضع غير مستقر حتى الآن، ويجب الأخذ في الاعتبار إمكانية التوقف مجددًا".