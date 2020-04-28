رسميا.. إلغاء الدوري الفرنسي في الموسم الحالي وتأجيل مصير الترقية والهبوط

أعلن إدوارد فيليب، رئيس الوزراء الفرنسي، مساء اليوم الثلاثاء، إلغاء الموسم الحالي للدوري الفرنسي.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن هذا القرار يعني إلغاء كل من دوري الدرجة الأولى والثانية في فرنسا، على أن يتم استئناف النشاط بداية من سبتمبر المقبل، بانطلاق الموسم الجديد للدوري الفرنسي 2020-2021.

وكشفت الصحيفة، أن رابطة الدوري الفرنسي لم تتخذ أي قرارات بخصوص الترقية أو الهبوط للدرجات الأدنى، بعد إلغاء هذا الموسم، على أن يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن في الاجتماع الدوري للرابطة، الشهر المقبل.

كما سيناقش الاجتماع المرتقب ما إذا كان باريس سان جيرمان، متصدر جدول ترتيب المسابقة بفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه، سيحتفظ بلقبه كبطل للدوري الفرنسي أم لا.

يذكر أن الرابطة كانت تستهدف استئناف النشاط الكروي، بداية من 11 مايو المقبل، من خلال عودة اللاعبين للتدريبات، إلا أن هذا التطور يعني أنه لن يكون هناك أي فرص لاستئناف النشاط في الأشهر القليلة المقبلة، في الوقت الذي تقاتل فيه الدوريات الأوروبية الأخرى لإنقاذ مواسمها من الإلغاء.