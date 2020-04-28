دولة آسيوية تعلن استئناف مسابقاتها الكروية 9 مايو المقبل

ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن كأس الاتحاد الكوري لكرة القدم ستنطلق في التاسع من مايو أيار، وبعد يوم واحد من الموعد المحدد لانطلاق الدوري المحلي الذي تأجلت انطلاقته بسبب جائحة كوفيد-19.

ونقلت الوكالة عن الاتحاد الكوري الجنوبي قوله إن البطولة، التي كان من المفترض أن تنطلق في 14 مارس آذار، ستقام فيها مباريات الأدوار الأولى دون مشجعين.

وسيشهد الدور الأول مشاركة 32 فريقا من أندية شبه المحترفين والهواة من الدرجات الأدنى. وسيتأهل الفائزون للعب مع فرق من الدرجتين الثالثة والثانية، بدءا من السادس من يونيو حزيران.

وستقام مباريات دور الثمانية، في 29 يوليو تموز، بينما من المنتظر إقامة الدور قبل النهائي، في 28 أكتوبر تشرين الأول.

وقال التقرير إن موعد النهائي، الذي سيقام بنظام الذهاب والإياب، سيتحدد في وقت لاحق.

وأضاف أن موعد المباريات قد يتغير وفقا للموقف من الوباء الذي أصاب أكثر من عشرة آلاف شخص، وقتل حوالي 250 بالبلاد.

وكانت كوريا الجنوبية من أوائل الدول التي نجحت في احتواء انتشار الفيروس؛ ما دعا رابطة الدوري لاتخاذ قرار بانطلاق المسابقة، بعد أكثر من شهرين من التأجيل.