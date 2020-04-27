أندية الدوري الإنجليزي تستعد لعودة التدريبات بصورة طبيعية في هذا الموعد

قالت صحيفة "إكسبريس" البريطانية إن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، طالبت لاعبيها بالاستعداد للعودة إلى التدريبات بصورة طبيعية، تمهيداً لاستئناف الموسم الكروي في إنجلترا.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الاثنين، إلى أنه من المتوقع أن تعود التدريبات إلى جميع أندية الدوري الإنجليزي العشرين المنافسة في البريمييرليغ يوم الأول من يونيو المقبل، حيث بدأت الأندية بالفعل إعداد خطة إعادة لاعبيها المحترفين الذين غادروا إنجلترا لقضاء فترة العزل الطبي في بلادهم، وحجز رحلات طيران لهم للعودة مرة أخرى والانتظام في التدريبات.

وأضافت: "يأمل مسؤولو الأندية الإنجليزية استئناف الدوري الإنجليزي يوم 8 يونيو، ولكن هذا الموعد يبدو بعيد المنال، في ظل عودة التدريبات المتوقعة يوم 1 يونيو، وتحذيرات الأطباء بأن اللاعبين سيكونون بحاجة إلى شهر على الأقل من توقيت العودة إلى المران كي يستطيعوا المشاركة في المباريات، بعد فترة التوقف الطويلة نتيجة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وفي سياق متصل، قالت صحيفة "صن" البريطانية إن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز يمكن أن يُسمح لها بإجراء 5 تبديلات خلال المباريات مع استئناف الموسم، للحد من الإصابات المتوقعة نتيجة فترة التوقف، وحالة الارتباك التي تعرض لها الموسم الكروي، ومحاولات استئنافه في الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.

وأشارت إلى أن الاقتراح نال موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، ولم يتبق سوى موافقة روابط الدوريات الأوروبية على تطبيقه في ما تبقى من هذا الموسم حال استئنافه في شهور الصيف المقبلة.