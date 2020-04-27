صحيفة تكشف موقف نادي برشلونة من التعاقد مع "بيرلو الجديد"

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن موقف إدارة نادي برشلونة من التعاقد مع النجم الإيطالي الشاب ساندرو تونالي، البالغ 19 عاما، متوسط ميدان فريق بريشيا والملقب بـ"بيرلو الجديد".

وأكدت الصحيفة أن اللاعب تم عرضه على برشلونة وتمت متابعته من قبل الإدارة الفنية، التي أعجبت بمؤهلاته خصوصا أنه لاعب شاب ومؤثر في فريقه كما دخل قائمة منتخب إيطاليا الأول.

ورغم الإعجاب بمؤهلات النجم الشاب، لكن إدارة برشلونة لا تفكر في التعاقد معه بسبب المبلغ المطلوب من فريقه، والذي لا يقل عن 60 مليون يورو، وباستثناء قبول فريقه لعملية تبادلية تنقل لاعبين من برشلونة للفريق الإيطالي فالصفقة لن تتم.

وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي تضرب أندية كرة القدم تعتقد إدارة برشلونة، أن دفع 60 مليون يورو مقابل التعاقد مع لاعب شاب ما زال لم يؤكد قيمته كلاعب كبير يستطيع اللعب في الفريق الأول رغم مؤهلاته المميزة.

ويأمل فريق بريشيا الإيطالي أن يحقق عائدات مالية مهمة من بيع نجمه الشاب، حال هبوطه لدوري الدرجة الثانية، ويحظى اللاعب باهتمام كبار إيطاليا يوفنتوس وإنتر ميلان وميلان ونابولي.

وسبق لماسيمو سيلينو، رئيس بريشيا، أن أكد وجود عروض من فرق أوروبية كبرى دون مفاوضات، وقال: "بضع فرق أوروبية كبرى مهتمة بتونالي، لا زلت لم أبدأ مفاوضات مع أي فريق".

وتمنى رئيس بريشيا أن يلغى الدوري الإيطالي ويتجنب فريقه الهبوط للحفاظ على نجمه، موضحا: "وعدته أن يكون الفريق الجديد من اختياره هو، لكن حلمي أن نبقى في دوري الدرجة الأولى وأحافظ عليه لموسم إضافي".