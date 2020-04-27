نيوكاسل يتدخل بقوة لحسم صفقة خاليدو كوليبالي نجم نابولي

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن فريق نيوكاسل اتصل بشكل رسمي بفريق نابولي الإيطالي للتفاوض معه بشأن نجمه المدافع الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب الصحيفة، فالفريق الإنجليزي في طريقه لتغيير إدارته بعد أنباء بيعه لصندوق الاستثمارات السعودي، الذي سيدفع 300 مليون جنيه إسترليني لمالكه الحالي مايك أشلي والصفقة في طريقها لأخذ الموافقة والضوء الأخضر من قبل رابطة الدوري الإنجليزي.

ويأمل أنصار نيوكاسل يونايتد أن تساهم القوة المالية الكبيرة للإدارة الجديدة في إعادة فريقهم لقمة الدوري الإنجليزي الممتاز ومنافسة الكبار على الألقاب.

وحسب "فوت ميركاتو"، ففريق نيوكاسل اتصل مسبقا بفريق نابولي الإيطالي للتفاوض بشأن مدافعه الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي، إذ يرغب في التعاقد معه في الصيف المقبل.

وحسب الصحيفة البريطانية، فرئيس نابولي مستعد لبيع مدافعه السنغالي وخفض مطالبه المالية لنحو 70 مليون جنيه إسترليني (80 مليون يورو) للتخلي عنه.

وكان كوليبالي مرتبطا بالانتقال للدوري الإنجليزي، إذ حاولت فرق كبرى ضمه أبرزها مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي، كما كان على طاولة قطبي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة.

وأكد التقرير الذي نشره "فوت ميركاتو"، أن الإدارة الجديدة لنيوكاسل تضع ضمن خططها عدة نجوم للتعاقد معهم أبرزهم الأوروغوياني إيدينسون كافاني الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان، والذي سيأتي للفريق في صفقة انتقال حر.

كما ينافس نيوكاسل من أجل التعاقد مع النجم الفرنسي نبيل فقير، لاعب ريال بيتيس، والذي ربطته تقارير إعلامية بريال مدريد.

وترغب الإدارة الجديدة لنيوكاسل، حسب الصحيفة، في إعادة الفريق لقمة الدوري الإنجليزي الممتاز لكن عليها عدم تجاوز حدود قانون اللعب المالي النظيف.

وأكدت رابطة الدوري الإنجليزي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على فريق نيوكاسل احترام قانون اللعب المالي النظيف، في ظل أنباء انتقال ملكيته لصندوق الاستثمارات السعودي.

وتمنح رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز هامشا أكبر للعجز المالي للفرق يصل إلى 105 ملايين جنيه إسترليني خلال 3 سنوات، فيما لا يتجاوز 26 مليون جنيه إسترليني، حسب قوانين "يويفا".