سوشيال ميديا الرياضة: فيدال يدعم ناديه القديم.. وسيبايوس يدخل تحدي الاحتفاظ بالكرة

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.
وتقدم "إرم نيوز" أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي :
فيدال يدعم ناديه القديم في مواجهة أزمته المالية
نشر أرتورو فيدال، لاعب نادي برشلونة الإسباني، صورة عبر موقع "إنستغرام" لفريق كولو كولو التشيلي، وهو أول الأندية التي لعب لها، وعلق اللاعب قائلا: "كل دعمي للاعبي كولو كولو في هذه الحالة الحزينة، في جميع أنحاء العالم، كولو كولو هو واحد من أكبر الأندية الشعبية".
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Todo mi apoyo a los jugadores de Colo Colo en esta triste situación. En todo el mundo se está negociando y llegando a acuerdos. Blanco y Negro quiere aprovechar esta crisis para solucionar sus graves problemas de gestión a costa del salario de sus trabajadores. Es una mancha que va a quedar para siempre. Colo Colo es de su gente! Colo Colo se respeta!!!
سيبايوس يعلن تحدي الاحتفاظ بالكرة
نشر دانيال سيبايوس، لاعب آرسنال الإنجليزي، فيديو له عبر موقع "إنستغرام" وهو يداعب الكرة، وعلق اللاعب قائلا: "شارك في تحدي داني سيبايوس لا تدع الكرة تسقط، أرسل لي الفيديو الخاص بك تلقي الكرة في الهواء وإرسالها في اتجاه ما دون أن تسقط في لمستين فقط سأقوم بعمل فيديو مع أول 50 مقطعا يتم إرسالها عبر البريد الإلكتروني".
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Participa en mi Reto #DaniCeballosChallenge Que el balón no caiga! Envíame tu vídeo recibiendo el balón en el aire y enviándolo en alguna dirección sin que caiga. En 2 toques! Voy a hacer un vídeo con los 50 primeros vídeos que se envíen por email a video@daniceballosoficial.com y conmigo. Mira en mi Instagram Stories cómo hacerlo. Uníos al reto! #challenge #footballchallenge #homefootballchallenge #homechallenge #DaniCeballos
دي بروين ينتظر مولودته الجديدة
نشر كيفين دي بروين لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي صورة عبر موقع"إنستغرام" لزوجته، والتي تنتظر وصول مولودتها الجديدة، وعلق اللاعب قائلا: "القطعة المفقودة من ألغازنا، ابنتنا".
رونالدو يحافظ على قوته
نشر كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، صورة له عبر موقع "تويتر" أثناء أدائه بعض التدريبات البدنية، وعلق اللاعب قائلا: "حافظوا على الرجال الأقوياء".
Keep strong guys! Lets go! 💪🏼🏋🏽♂️ #stayactive pic.twitter.com/XFsHlXiJqm
— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) April 25, 2020
إبراهيموفيتش يلعب بابجي
نشر زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب آسي ميلان الإيطالي، فيديو عبر موقع "تويتر" وهو يلعب لعبة بابجي، وعلق اللاعب قائلا: "أنا أراك".
I SEE YOU #lerraketen #Göx #hashomi12 pic.twitter.com/D4YJgvJxWo
— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) April 25, 2020
موستافي يتمسك بالصيام
نشر موستافي، لاعب آرسنال الإنجليزي، صورة له عبر موقع "تويتر" وهو داخل سيارة لعبة ويمسك بلعبة تشبه الآيس كريم، وعلق اللاعب قائلا: "واجهت لحظة ضعيفة وخرجت في رحلتي الجديدة للحصول على بعض الآيس كريم، تم القبض عليّ على الفور لذا سأنتظر الآيس كريم الحقيقي حتى الإفطار".
Had a weak moment and went out with my new ride for some ice cream 🍦Got caught right away 🥴 So I will wait for real ice cream until iftar 🤲🏼 #SM20 pic.twitter.com/TfIztamzfl
— Shkodran Mustafi (@MustafiOfficial) April 25, 2020
فاران يحتفل بعيد ميلاده مع عائلته
نشر رافائيل فاران، لاعب ريال مدريد الإسباني، صورة له عبر موقع "تويتر" برفقة عائلته احتفالا بعيد ميلاده، وعلق اللاعب قائلا: "محصور ولكن دائما محاط جيدا، شكرا لكم جميعا على رسائلكم الدافئة، اعتني بنفسك واستمر في الابتسام".
Confiné mais toujours bien entouré 🥳
Merci à tous pour vos nombreux messages chaleureux.
Prenez-soin de vous et gardez le sourire !
Confined, but who could dream of a better company ? 🥳
Thank you all for your sweet messages.
Take care and keep smiling !#TeamVarane 🎂 pic.twitter.com/lok9EWsbtv
— Raphaël Varane (@raphaelvarane) April 25, 2020
سترلينغ يهنئ أرنولد بالريمونتادا
نشر رحيم سترلينغ، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، صورة عبر "تويتر" لنتيجة مباراة بلاي ستيشن، والتي أظهرت فوز ترنت أرنولد، لاعب نادي ليفربول، والذي نجح في تحويل تأخره لفوز على سترلينغ، والذي علق قائلا: "أقسم أن هذا الرجل يعرف حقًا كيف يكمل العودة.. حظًا سعيدًا".
Swear this guy really knows how to complete comebacks... 🤦🏾♂️😂 good luck in the final bro 🤟🏾 https://t.co/fcCFNum0Bb
— Raheem Sterling (@sterling7) April 25, 2020
فينيسوس يطلب التصويت للمطرب البرازيلي
نشر البرازيلي فينيسوس، لاعب ريال مدريد الإسباني، صورة له عبر "تويتر"، وطلب اللاعب التصويت لمواطنه بابلو سانتانا في سباق الأفضل.
Vota y Vota @BabuSantana 🐻 pic.twitter.com/UF6zuDliHR
— Vinicius Jr ⚡️ (@viniciusjr) April 25, 2020
رينارد يقرر تخفيض راتبه
نشر هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية صور له عبر موقع "تويتر" بقميص المنتخب السعودي، وعلق رينارد قائلا: "قررت المشاركة على مستواي في دعم إدارات الصحة في البلاد عن طريق تخفيض راتبي، لقد بادرت بهذا الأمر من أجل دعم جميع الجهود المبذولة في مكافحة فيروس كورونا، أتمنى لكم كل التوفيق، ابقوا في المنزل".
I decided to participate at my level in the support of the country's health administrations by reducing my salary. I took this initiative in order to support all the efforts made in the fight against the #cononavirus. Wishing you all the best, stay at home.@SaudiNT @AbdulazizTF pic.twitter.com/gF0cbEDjRW
— Hervé Renard (@Herve_Renard_HR) April 25, 2020