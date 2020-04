سوشيال ميديا الرياضة: فيدال يدعم ناديه القديم.. وسيبايوس يدخل تحدي الاحتفاظ بالكرة

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

فيدال يدعم ناديه القديم في مواجهة أزمته المالية

نشر أرتورو فيدال، لاعب نادي برشلونة الإسباني، صورة عبر موقع "إنستغرام" لفريق كولو كولو التشيلي، وهو أول الأندية التي لعب لها، وعلق اللاعب قائلا: "كل دعمي للاعبي كولو كولو في هذه الحالة الحزينة، في جميع أنحاء العالم، كولو كولو هو واحد من أكبر الأندية الشعبية".

سيبايوس يعلن تحدي الاحتفاظ بالكرة

نشر دانيال سيبايوس، لاعب آرسنال الإنجليزي، فيديو له عبر موقع "إنستغرام" وهو يداعب الكرة، وعلق اللاعب قائلا: "شارك في تحدي داني سيبايوس لا تدع الكرة تسقط، أرسل لي الفيديو الخاص بك تلقي الكرة في الهواء وإرسالها في اتجاه ما دون أن تسقط في لمستين فقط سأقوم بعمل فيديو مع أول 50 مقطعا يتم إرسالها عبر البريد الإلكتروني".

دي بروين ينتظر مولودته الجديدة

نشر كيفين دي بروين لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي صورة عبر موقع"إنستغرام" لزوجته، والتي تنتظر وصول مولودتها الجديدة، وعلق اللاعب قائلا: "القطعة المفقودة من ألغازنا، ابنتنا".

رونالدو يحافظ على قوته

نشر كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، صورة له عبر موقع "تويتر" أثناء أدائه بعض التدريبات البدنية، وعلق اللاعب قائلا: "حافظوا على الرجال الأقوياء".

إبراهيموفيتش يلعب بابجي

نشر زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب آسي ميلان الإيطالي، فيديو عبر موقع "تويتر" وهو يلعب لعبة بابجي، وعلق اللاعب قائلا: "أنا أراك".

موستافي يتمسك بالصيام

نشر موستافي، لاعب آرسنال الإنجليزي، صورة له عبر موقع "تويتر" وهو داخل سيارة لعبة ويمسك بلعبة تشبه الآيس كريم، وعلق اللاعب قائلا: "واجهت لحظة ضعيفة وخرجت في رحلتي الجديدة للحصول على بعض الآيس كريم، تم القبض عليّ على الفور لذا سأنتظر الآيس كريم الحقيقي حتى الإفطار".

فاران يحتفل بعيد ميلاده مع عائلته

نشر رافائيل فاران، لاعب ريال مدريد الإسباني، صورة له عبر موقع "تويتر" برفقة عائلته احتفالا بعيد ميلاده، وعلق اللاعب قائلا: "محصور ولكن دائما محاط جيدا، شكرا لكم جميعا على رسائلكم الدافئة، اعتني بنفسك واستمر في الابتسام".

سترلينغ يهنئ أرنولد بالريمونتادا

نشر رحيم سترلينغ، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، صورة عبر "تويتر" لنتيجة مباراة بلاي ستيشن، والتي أظهرت فوز ترنت أرنولد، لاعب نادي ليفربول، والذي نجح في تحويل تأخره لفوز على سترلينغ، والذي علق قائلا: "أقسم أن هذا الرجل يعرف حقًا كيف يكمل العودة.. حظًا سعيدًا".

فينيسوس يطلب التصويت للمطرب البرازيلي

نشر البرازيلي فينيسوس، لاعب ريال مدريد الإسباني، صورة له عبر "تويتر"، وطلب اللاعب التصويت لمواطنه بابلو سانتانا في سباق الأفضل.

رينارد يقرر تخفيض راتبه

نشر هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية صور له عبر موقع "تويتر" بقميص المنتخب السعودي، وعلق رينارد قائلا: "قررت المشاركة على مستواي في دعم إدارات الصحة في البلاد عن طريق تخفيض راتبي، لقد بادرت بهذا الأمر من أجل دعم جميع الجهود المبذولة في مكافحة فيروس كورونا، أتمنى لكم كل التوفيق، ابقوا في المنزل".