الاتحاد الفرنسي يدرس استئناف الموسم بإقامة نهائي كأسي فرنسا والرابطة

اقترح نويل لوجريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم الجمعة، استئناف الموسم في يونيو حزيران بإقامة نهائي مسابقتي الكأس المحليتين.

وقال لوجريت: إن نهائي كأس فرنسا بين باريس سان جيرمان وسانت إيتيين قد يقام في 13 أو 20 يونيو حزيران، يليه نهائي كأس رابطة الأندية الفرنسية بين باريس سان جيرمان وأولمبيك ليون بعد ثلاثة أيام.

ويرى رئيس الاتحاد الفرنسي أنها ستكون وسيلة رمزية لاستئناف منافسات كرة القدم بعد إيقافها الشهر الماضي بسبب جائحة كوفيد-19.

وأبلغ لوجريت الصحفيين بعد اجتماع اليوم الجمعة مع رابطة الدوري الفرنسي: "سيقدم ذلك صورة جيدة عن كرة القدم للمحترفين والهواة.

"استئناف الدوري لم يتحدد بعد لكن يمكننا تغيير الجدول قليلا لإقامة نهائي مسابقتي الكأس أولا".

وأضاف: "اقتراحي لم يعارضه أحد، ولذلك أعتبر أن هناك موافقة حتى يأتي أحد ويقول لا".

وتم تحديد 17 يونيو حزيران كموعد مبدئي لاستئناف دوري الدرجة الأولى الفرنسي، لكن لوجريت أقر بأن ذلك يعتمد على موافقة الحكومة.

وتابع: "مفتاح استئناف الموسم في يد الوزراء، لكن رغبة رابطة الدوري والأندية هي استئناف اللعب.

"علينا ترتيب كل شيء من أجل استئناف الموسم، وهي أولوية أكدت عليها اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الخميس".