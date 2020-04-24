والدة نيمار تنفصل عن عشيقها الشاب بعد فترة قصيرة من الارتباط

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن نادين غونسالفين والدة النجم البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، انفصلت عن عشيقها الشاب تياغو راموس، بعد فترة قصيرة من إعلان علاقتها به.

وبحسب الصحيفة، فإن انفصال والدة نيمار عن الشاب جاء بسبب اكتشافها علاقاته الرجالية العديدة، وكونه لم يكن يواعد النساء نهائيا.

وكانت نادين البالغة من العمر 52 عاما، قد أعلنت من خلال صفحتها على "إنستغرام" علاقتها بتياغو راموس البالغ 22 سنة ويصغرها بـ30 عاما، مؤخرا، وهي العلاقة التي باركها ابنها نيمار، وتمنى لها السعادة كما باركها والده زوجها السابق.

ونشر تياغو راموس عبر صفحته على "إنستغرام"، فيديو رفقة عائلته، أمه وأخته، يلعبون لعبة على الكمبيوتر.

وبحسب "ديلي ميل"، فإن نادين والدة نيمار طردت عشيقها الشاب، وأعادته لعائلته استنادا على تقارير إعلامية برازيلية.