نيمار يكشف أكثر ما يقلقه في أزمة فيروس كورونا

قال نيمار مهاجم باريس سان جيرمان، اليوم الخميس، إن عدم معرفة موعد استئناف نشاط كرة القدم يجعله يشعر بالقلق.

ويستعد المهاجم البالغ من العمر 28 عامًا لاستئناف النشاط في منزله بالبرازيل المحاط بأسوار تحت إشراف ريكاردو روزا مسؤول الإعداد البدني الذي يعمل معه منذ فترة طويلة.

ورغم جهود روزا الكبيرة للإبقاء على نشاط نيمار عبر برنامج تدريبي يومي إلا أن نيمار قال إن توقف كرة القدم بسبب جائحة كوفيد-19 يمثل عبئًا عليه.

وقال نيمار عبر موقعه على الإنترنت:"لا أعرف متى سنعود للعب مجددًا وهذا يتسبب بقلقي. وأفتقد كرة القدم، والمنافسة، وأجواء النادي، وزملائي في باريس سان جيرمان، إنه اشتياق حقيقي لكرة القدم".

وأضاف:"أثق في أن الجماهير تريد رؤية عودة اللاعبين للملعب، وكلما كان ذلك قريبًا كان أفضل، وأتمنى أن يتم اتخاذ هذا القرار بأسرع وقت ممكن".

وسجل نيمار 18 هدفًا في 22 مباراة مع باريس سان جيرمان قبل توقف الموسم في مارس/ آذار الماضي.

وقال روزا إن مهمته الأساسية ليست زيادة الضغط الذي يعاني منه نيمار بالفعل.

وتابع:"تحتاج لفهم البيئة التي يعيش فيها هذا اللاعب، وأحاول تخفيف ذلك عبر التحكم في معدل التدريب والغذاء، وكل شيء يتم لذلك يتطور أداؤه ويتحسن طوال الوقت".

وأكمل:"أحاول تغيير أساليب ومعدل وكثافة التدريبات، وتقسيمها بين تدريبات عامة وتدريبات محددة بالكرة".

وقال إن نيمار من الناحية البدنية كان أفضل من معظم اللاعبين.

وأضاف:"طوال هذه السنوات التي عملت خلالها معه ما أود أن أسلط الضوء عليه من الناحية البدنية هو أنه رياضي مميز".

وواصل:"فضلًا عن أنه رياضي رشيق وسريع فهو يملك الكثير من القدرة على التحمل والجلد، ومن الصعب أن تجد رياضيًا يجمع بين هذه المهارات الثلاث معًا، لكن في حالة نيمار فهو متفرد عن باقي الرياضيين لأنه يملك المهارات الثلاث".