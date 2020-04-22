"يويفا" ومنظمة الصحة العالمية ينفيان تقارير تجميد النشاط الكروي حتى 2021

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، حقيقة التوصية التي تلقاها من منظمة الصحة العالمية، بعدم عودة النشاط الكروي حتى بداية العام المقبل، بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19".

وكان تقرير لصحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية، قد نقل عن تقارير صحفية برازيلية قولها، إن منظمة الصحة العالمية طالبت الاتحاد الأوروبي "يويفا"، بعدم إقامة أي مباريات خلال الفترة المقبلة، وبالتحديد حتى بداية العام المقبل في ظل أزمة "كورونا".

إلا أن صحيفة "إندبندنت" البريطانية قالت، إن "يويفا" نفى صحة هذا التقرير شكلًا وموضوعًا.

ونقلت الصحيفة، عن متحدث باسم "يويفا" قوله: "منظمة الصحة العالمية لم تطلب إيقاف المسابقات حتى مطلع 2021، ولا تزال المباحثات قائمة مع جميع الأطراف، لمناقشة العودة المثالية والآمنة للنشاط الكروي، في أقرب وقت ممكن".

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن منظمة الصحة العالمية نفت أيضًا، في بيان تلك التقارير، وأكدت، أنه لم يصدر عنها أي توصيات تتعلق بتأجيل المسابقات الرياضية، أو الكروية حتى العام المقبل.

وكان يويفا قد قرر تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية، لتقام في العام المقبل 2021. كما تم تأجيل دورة الألعاب الاوليمبية في طوكيو إلى نفس العام أيضًا، لإفساح المجال أمام استئناف بطولات الدوري المحلي في أوروبا، والمسابقات القارية للأندية أيضًا، في الوقت الذي بدأت فيه بعض الدول الأوروبية تخفيف إجراءات الإغلاق في الأيام القليلة الماضية، ما يمكن أن يمهد الطريق أمام عودة محتملة للمسابقات الكروية التي ستقام بدون جماهير، حال استئنافها.