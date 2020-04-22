عناوين الصحف الرياضية: "مبابي يريد ريال مدريد".. و"يونايتد يستهدف جواو فيليكس".. و"الدوري الإنجليزي يواجه العاصفة السعودية" (صور)

شكل الجدل الدائر بشأن عودة كرة القدم في عدة بلدان، وأخبار سوق الانتقالات وتطورات صفقة شراء نيوكاسل يونايتد من قبل صندوق الاستثماري السعودي، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة، صباح اليوم الأربعاء.
كما اهتمت الصحف بأخبار الأندية السعودية والرياضة الإماراتية، والقائمة السوداء في ريال مدريد وتخفيض الرواتب وتأثير تأجيل أولمبياد طوكيو وإمكانية إلغاء الدوري الهولندي.
ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:
الصحف الإسبانية
ماركا
ركزت الصحيفة على الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان وهدف ريال مدريد، وكتبت: "كيليان مبابي يرغب في اللعب لريال مدريد".
كما تحدثت عن اتفاق رابطة الليغا والاتحاد الإسباني لكرة القدم من خلال المجلس الأعلى للرياضة، وكتبت: "إيرين لوزانو: روبياليس وتيباس أدركا مسؤوليتهما التاريخية".
كما اهتمت بمستقبل نهائي كأس ملك إسبانيا وتفكير الاتحاد الهولندي في إلغاء الدوري هذا الموسم.
سبورت
ركزت الصحيفة على ريال مدريد وقائمته السوداء للمغادرين، وكتبت: "قائمة سوداء".
كما تحدثت عن مدرب برشلونة كيكي سيتين، وكتبت: "سيتين يكمل 100 يوم كمدرب لبرشلونة".
كما اهتمت بمستقبل ريكارد بويغ، وكتبت: "ريكي بويغ لا يرغب في الرحيل عن برشلونة".
موندو ديبورتيفو
ركزت الصحيفة على البرازيلي آرثر ميلو، نجم وسط برشلونة، وكتبت: "عروض لآرثر".
آس
ركزت الصحيفة على أزمة الرياضة الإسبانية، في ظل توقف النشاط بسبب فيروس كورونا وكتبت: "الرياضة الإسبانية: خطة مارشال".
كما تحدثت عن مساعدة رابطة الليغا للرياضة الإسبانية، وكتبت: "رابطة الدوري تعطي 200 مليون يورو في 4 سنوات للرياضة الإسبانية".
الصحيفة اهتمت بمصير الدوري الهولندي، وكتبت: "هولندا دون كرة القدم حتى سبتمبر".
كما تحدثت عن كيليان مبابي وكتبت: "باريس سان جيرمان يضغط على مبابي".
الصحيفة اهتمت بالبرتغالي جواو فيليكس، نجم أتلتيكو مدريد، وكتبت: "مانشستر يونايتد يرغب في جواو فيليكس".
الصحف البريطانية
ذا صن
ركزت الصحيفة على قضية تخفيض رواتب لاعبي آرسنال، وكتبت: "شعر لاعبو آرسنال بالضغط من أجل تخفيض رواتبهم".
كما تحدثت عن بيع نيوكاسل لصندوق الاستثماري السعودي، وكتبت: "الدوري الإنجليزي الممتاز يواجه العاصفة السعودية".
ميرور
تطرقت الصحيفة لرفض النجم الألماني مسعود أوزيل تخفيض راتبه في آرسنال، وعنونت: "أوزيل في العزلة"، المتمرد مسعود يُترك وحيدًا حيث إن المدفعجية يستعدون لإقناع اللاعبين الآخرين من أجل خفض أجورهم.
الصحف الفرنسية
ليكيب
ركزت الصحيفة على العداء الجمايكي يوسين بولت، وكتبت: "يوسين بولت: سأكون بطلا أولمبيا لمدة عام آخر".
كما تحدثت عن كرة القدم الفرنسية، وكتبت: "الرؤساء دائما مختلفون".
الصحف الإيطالية
كورييه ديللو سبورت
ركزت الصحيفة على مصير الدوري الإيطالي وعودة كرة القدم، وكتبت: "إنهم كلهم هنا".
كما تحدثت عن قضية بيع روما، وكتبت: "روما.. دان فريدكين التوقف المفاجئ".
توتو سبورت
ركزت الصحيفة على مصير كرة القدم والدوري الإيطالي، وكتبت: "يكفي الآن دعونا نلعب".
كما تحدثت عن البلجيكي روميلو لوكاكو، وكتبت: "لوكاكو: في يناير 23 من أصل 25 لاعبا في إنتر ميلان كانوا في حالة مرض".
الصحافة السعودية
الرياضية
ركزت الصحيفة على موقف الاتحاد الآسيوي من دوري أبطال آسيا، وكتبت: "الآسيوي: ندعم إكمال دوري الأبطال".
كما تحدثت عن الأهلي، وكتبت: "فلادان يحتاط بخطتين".
واهتمت الصحيفة بأخبار الكرة العالمية، وكتبت: "الإيطالي يقرر المواصلة"، و"الصحافة تحل أزمة البريميرليغ".
الصحافة الإماراتية
الاتحاد الرياضي
ركزت الصحيفة على علاقة الوحدة بمدربه، وكتبت: "الوحدة وخيمينيز يقتربان من مشهد النهاية".
كما تحدثت عن أخبار الرياضة الإماراتية، وكتبت: "فنية السلة تناقش مواعيد عودة الدوري"، و"الأولمبياد الخاص يطلق مبادرات افتراضية".
الصحيفة اهتمت بأخبار الكرة العالمية، وكتبت: "ارتفاع أسهم يوفنتوس في البورصة"، و"3 مليارات دولار خسائر تأجيل الأولمبياد"، و"أوزيل يرفض تخفيض راتبه"، و"بايرن ميونخ يمدد عقد ألفونسو ديفيز".
البيان الرياضي
ركزت الصحيفة على سباقات الهجن، وكتبت: "إعلان الفائزين في جائزة بيرق الناموس للهجن".
كما تحدثت عن مصير الدوري الإماراتي، وكتبت: "6 مخاوف من الأندية لاستكمال دورينا".
كما اهتمت بأخبار الرياضة الإماراتية، وكتبت: "غاتوزو يدعم مبادرة خلك نشيط خلك سليم"، و"الآسيوي يثني على مبادرة اتحاد كلباء"، و"وفاة إداري بالنصر بفيروس كورونا".