عناوين الصحف الرياضية: "مبابي يريد ريال مدريد".. و"يونايتد يستهدف جواو فيليكس".. و"الدوري الإنجليزي يواجه العاصفة السعودية" (صور)

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شكل الجدل الدائر بشأن عودة كرة القدم في عدة بلدان، وأخبار سوق الانتقالات وتطورات صفقة شراء نيوكاسل يونايتد من قبل صندوق الاستثماري السعودي، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة، صباح اليوم الأربعاء. كما اهتمت الصحف بأخبار الأندية السعودية والرياضة الإماراتية، والقائمة السوداء في ريال مدريد وتخفيض الرواتب وتأثير تأجيل أولمبياد طوكيو وإمكانية إلغاء الدوري الهولندي.