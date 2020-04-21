سوشيال ميديا الرياضة: بوغبا يتغلب على والدته في المراوغة بالكرة.. وإيسكو يحتفل بعيد ميلاده على طريقته

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.
وتستعرض ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:
بوغبا يتغلب على والدته في المراوغة
نشر بول بوغبا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، فيديو له عبر موقع "إنستغرام" وهو يراوغ والدته بالكرة، وعلق اللاعب، قائلًا: "عندما تخبرك أمك أنها لعبت كرة القدم من قبل، هل جربت قضاء بعض الوقت مع والدتك من قبل؟".
إبراهيموفيتش يعود لملاعب التنس
نشر زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب آسي ميلان الإيطالي، صورة له عبر موقع "إنستغرام" من داخل ملعب بادل زينتر للتنس، وعلق اللاعب، قائلًا:"مرحبًا بكم في ملعب بادل زينتر للتنس".
لوكاكو يستعيد ذكريات أول معسكر تدريبي
نشر روميلو لوكاكو، لاعب إنتر ميلان الإيطالي، فيديو له عبر "إنستغرام" لأول معسكر تدريبي له مع ناديه السابق أندرلخت، وعلق اللاعب، قائلًا:"فيديو لأول معسكر تدريبي في أندرلخت موسم 06/07".
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Major throwback! This a video of my first trainingcamp at @rscanderlecht 06/07. Some other players that turned into pro’s where in it as well. @adnanjanuzaj, @mbatshuayi, @jason_denayer , @musonda , @jbotaka, @oekaddouri , @sandywalsh , @ziguy_badibanga39 , @jlukaku94 @malanda28 , @davyroef33 @bahnoudiarra94 Good memories
إيسكو يحتفل بعيد ميلاده على طريقته الخاصة
نشر إيسكو، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، صورة له عبر موقع "إنستغرام" أثناء احتفاله مع زوجته بعيد ميلاده الثامن والعشرين، وعلق اللاعب، قائلًا:"اليوم هو بلا شك عيد ميلاد خاص بسبب العزل والوضع الذي نمر به، آمل أن يساعدنا هذا على إدراك أن الحياة رائعة وقصيرة، وعلينا أن نقدر حتى أدق التفاصيل وهذا ما تعلمته مع هذا الوباء، وأفتقد الناس الذين أحبهم كثيرًا في هذا اليوم، لكنني محظوظ لوجود سارة".
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Hoy es sin duda un cumpleaños especial , por el confinamiento y por la situación que estamos pasando! Espero que esto nos sirva para darnos cuenta que la vida es maravillosa a la par que corta... tenemos que valorar hasta el mínimo detalle y eso es lo que he aprendido con esta pandemia! Echo mucho en falta en este día a personas que quiero mucho! Pero tengo la suerte de tener a @sarasalamo por cuidarme y sorprenderme cada día no solo hoy!💙 a Isco jr que hoy no puede estar conmigo pero siempre está presente y a Theo que aunque no me deje dormir siestas cuando me sonríe me acaricia el alma! Y ellos dos son el motor de mi vida! Agradecer a todos por perder un segundo de vuestra vida por acordaros de mi y felicitarme, siento mucho cariño y eso es lo más importante! Mandar un mensaje de ánimo a todas las personas que están sufriendo en esta situación y como dice mi madre: TODO LLEGA Y TODO PASA Y UN DÍA MÁS ES UN DÍA MENOS, en definitiva muchas gracias💙💙💙
راشفورد يرفض الإجازة
نشر ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، صورة له عبر موقع "تويتر" أثناء أدائه بعض التدريبات التأهيلية، وعلق اللاعب، قائلًا:"لا توجد أيام إجازة".
No days off...💪🏾🚴🏾 pic.twitter.com/t2jyprvtiU
— Marcus Rashford (@MarcusRashford) April 21, 2020
ديبالا على قمصان الأطباء
نشر باولو ديبالا، لاعب يوفنتوس الإيطالي، فيديو عبر "تويتر" لإحدى الطبيبات التي كتبت اسم اللاعب على القميص الخاص بها، ورد اللاعب معلقًا:"اليوم أنا من أشجعك".
Oggi sono io a tifare per te ♥️ https://t.co/AaJ3V7cBLF
— Paulo Dybala (@PauDybala_JR) April 21, 2020
هيرنانديز يهنئ ألفونسو بتجديد عقده
نشر لوكاس هيرنانديز، لاعب بايرن ميونخ الألماني، صورة له عبر "تويتر" برفقة زميله ألفونسو دافيس، وحرص هيرنانديز على تهنئة زميله بتجديد تعاقده مع الفريق البافاري.
👏🏻 @AlphonsoDavies 🔴 #Davies2025 pic.twitter.com/uclY1ZsDYr
— Lucas Hernández (@LucasHernandez) April 21, 2020
رامسي يستعرض مهارته في تحدي هدف الجيب
نشر آرون رامسي، لاعب يوفنتوس الإيطالي، فيديو له عبر موقع "تويتر" وهو يسدد الكرة داخل الغسالة ضمن تحدي هدف الجيب.
One take wonder.. 🤥 https://t.co/6bvPx9GUOw
— Aaron Ramsey (@aaronramsey) April 21, 2020
ليفاندوفسكي يعلن عودته للتدريبات
نشر روبرت ليفاندوفسكي، لاعب بايرن ميونخ الألماني، صورة له عبر "تويتر" من تدريبات فريقه، وعلق اللاعب، قائلًا:"العودة للعمل مع بايرن ميونخ".
Work💪⚽ @FCBayern pic.twitter.com/vxCqQLEWtF
— Robert Lewandowski (@lewy_official) April 21, 2020
حسين الشحات يحتفل بذكرى لقبه مع الزعيم
نشر حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي المصري، فيديو له عبر "تويتر" أثناء الاحتفال بلقب الدوري مع نادي العين الإماراتي، وعلق اللاعب، قائلًا:"الأمة العيناوية كلنا كنا يدًا واحدة، وهذا كان السبب الكبير بأننا كلنا رجال".
الأمه العيناويه 💜💜 كلنا كنا ايد وحده وده كان السبب الكبير كلنا رجاله 💜♥️ https://t.co/tDkmSQcnf6
— Hussein Elshahat (@husseinelshahat) April 21, 2020