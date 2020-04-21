سوشيال ميديا الرياضة: بوغبا يتغلب على والدته في المراوغة بالكرة.. وإيسكو يحتفل بعيد ميلاده على طريقته

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتستعرض ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

بوغبا يتغلب على والدته في المراوغة

نشر بول بوغبا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، فيديو له عبر موقع "إنستغرام" وهو يراوغ والدته بالكرة، وعلق اللاعب، قائلًا: "عندما تخبرك أمك أنها لعبت كرة القدم من قبل، هل جربت قضاء بعض الوقت مع والدتك من قبل؟".

إبراهيموفيتش يعود لملاعب التنس

نشر زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب آسي ميلان الإيطالي، صورة له عبر موقع "إنستغرام" من داخل ملعب بادل زينتر للتنس، وعلق اللاعب، قائلًا:"مرحبًا بكم في ملعب بادل زينتر للتنس".

لوكاكو يستعيد ذكريات أول معسكر تدريبي

نشر روميلو لوكاكو، لاعب إنتر ميلان الإيطالي، فيديو له عبر "إنستغرام" لأول معسكر تدريبي له مع ناديه السابق أندرلخت، وعلق اللاعب، قائلًا:"فيديو لأول معسكر تدريبي في أندرلخت موسم 06/07".

إيسكو يحتفل بعيد ميلاده على طريقته الخاصة

نشر إيسكو، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، صورة له عبر موقع "إنستغرام" أثناء احتفاله مع زوجته بعيد ميلاده الثامن والعشرين، وعلق اللاعب، قائلًا:"اليوم هو بلا شك عيد ميلاد خاص بسبب العزل والوضع الذي نمر به، آمل أن يساعدنا هذا على إدراك أن الحياة رائعة وقصيرة، وعلينا أن نقدر حتى أدق التفاصيل وهذا ما تعلمته مع هذا الوباء، وأفتقد الناس الذين أحبهم كثيرًا في هذا اليوم، لكنني محظوظ لوجود سارة".

راشفورد يرفض الإجازة

نشر ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، صورة له عبر موقع "تويتر" أثناء أدائه بعض التدريبات التأهيلية، وعلق اللاعب، قائلًا:"لا توجد أيام إجازة".

ديبالا على قمصان الأطباء

نشر باولو ديبالا، لاعب يوفنتوس الإيطالي، فيديو عبر "تويتر" لإحدى الطبيبات التي كتبت اسم اللاعب على القميص الخاص بها، ورد اللاعب معلقًا:"اليوم أنا من أشجعك".

Oggi sono io a tifare per te ♥️ https://t.co/AaJ3V7cBLF — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) April 21, 2020

هيرنانديز يهنئ ألفونسو بتجديد عقده

نشر لوكاس هيرنانديز، لاعب بايرن ميونخ الألماني، صورة له عبر "تويتر" برفقة زميله ألفونسو دافيس، وحرص هيرنانديز على تهنئة زميله بتجديد تعاقده مع الفريق البافاري.

رامسي يستعرض مهارته في تحدي هدف الجيب

نشر آرون رامسي، لاعب يوفنتوس الإيطالي، فيديو له عبر موقع "تويتر" وهو يسدد الكرة داخل الغسالة ضمن تحدي هدف الجيب.

ليفاندوفسكي يعلن عودته للتدريبات

نشر روبرت ليفاندوفسكي، لاعب بايرن ميونخ الألماني، صورة له عبر "تويتر" من تدريبات فريقه، وعلق اللاعب، قائلًا:"العودة للعمل مع بايرن ميونخ".

حسين الشحات يحتفل بذكرى لقبه مع الزعيم

نشر حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي المصري، فيديو له عبر "تويتر" أثناء الاحتفال بلقب الدوري مع نادي العين الإماراتي، وعلق اللاعب، قائلًا:"الأمة العيناوية كلنا كنا يدًا واحدة، وهذا كان السبب الكبير بأننا كلنا رجال".