تقرير: "يويفا" يتجاهل توصيات منظمة الصحة العالمية بتجميد النشاط الكروي حتى مطلع 2021

أوصى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، مع ممثلي الاتحادات الوطنية عبر تقنية الفيديو بضرورة إنهاء مسابقات الدوري والكأس في الموسم الحالي، مع السماح ببعض الاستثناءات حال وجود مبرر قوي لإلغاء المسابقات.

وكشفت صحيفة "بلاكار" البرازيلية، أن "يويفا" ضرب بتوصيات منظمة الصحة العالمية عرض الحائط.

وشهد، الأسبوع الماضي، بحسب الصحيفة البرازيلية، خلافات كبيرة بين "يويفا" ومنظمة الصحة العالمية، التي أوصت بعدم عودة نشاط كرة القدم حتى مطلع عام 2021.

وأكد أحد المشاركين في الاجتماع الذي عقد، الأسبوع الماضي، بين مسؤولي "يويفا" والصحة العالمية، أن اللهجة التي أوصت بها المنظمة بتجميد كرة القدم كانت جدية للغاية، وأن المناقشات كانت ساخنة.

وأضافت "بلاكار" أن الاجتماع الذي كان مخططًا له أن يمتد إلى ساعة واحدة امتد إلى ساعتين ونصف الساعة، حيث اعتمدت توصيات منظمة الصحة على اثنين من علماء الأوبئة.

وحذَّر العلماء من موجة ثانية عنيفة من الإصابات بفيروس كورونا في العام المقبل، مؤكدين أنه سيكون من الأفضل عدم عودة المنافسات حتى 2021.

كما تمت مناقشة العديد من النقاط الأخرى المتعلقة بكيفية تعامل الأندية مع اللاعبين الذين تم تشخيصهم بالإصابة بفيروس كورونا، وكم من الوقت سيحتاجون للعودة للعب مرة أخرى بعد تعافيهم من الإصابة.

وعلى الرغم من خطورة التوصيات ذلك يظل الاتحاد الأوروبي غير ملزم بتنفيذها، لكن من الواضح أن لهجة "يويفا" اليوم باتت أهدأ مقارنة بالتحذيرات العنيفة في وقت سابق أعقاب إعلان الاتحاد البلجيكي لإلغاء مسابقة الدوري وتتويج فريق بروج باللقب.

ومن المنتظر أن يقيّم "يويفا" ظروف كل مسابقة على حدة، ومن الممكن أن يصدر توصية بإلغاء المسابقات إذا تطلب الأمر ذلك.