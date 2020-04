الاتحاد الهولندي لكرة القدم يجتمع مع الأندية لبحث إلغاء الدوري هذا الموسم

كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الهولندي لكرة القدم سيجتمع بمسؤولي أندية الدوري لتأكيد إلغاء منافسات الدوري هذا الموسم، بعدما قررت السلطات الهولندية اليوم الثلاثاء تمديد حظر الأحداث العامة الكبرى، بما فيها الفعاليات الرياضية والمهرجانات الموسيقية، حتى 1 سبتمبر.

واستقر الاتحاد الهولندي، بدوره على تأجيل منافسات الدوري المحلي، حتى شهر سبتمبر المقبل.

وأشارت بعض التقارير الصحفية أن الاتحاد الهولندي، سيعلن عن إلغاء الموسم الحالي بعد هذا القرار، وأنه يبحث حيثيات هذا الأمر وكيفية اتخاذه وطريقة تحديد بطل الدوري والمتأهلين للبطولات الأوروبية، والهابطين للدوريات الأدنى.

وأعلن رئيس الوزراء الهولندي عدم إقامة أي مباراة لكرة القدم حتى دون جماهير حتى الأول من سبتمبر/أيلول المقبل ما يعني إلغاء الدوري بنسبة كبيرة.

وعقد رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي مؤتمرا صحفيا مساء اليوم لتمديد إجراءات العزل العام في البلاد لمدة ثلاثة شهور بين الأول من يونيو/حزيران وحتى الأول من سبتمبر/أيلول بسبب تفشي فيروس كورونا.

ولا يمكن خوض مباريات الدوري المحلي حتى دون جماهير لأن الشرطة تتجنب أن تحضر المباريات.

UPDATE:

❌ Geen betaald voetbal tot 1 september

🏟️ @KNVB gaat in overleg met UEFA over het stoppen van seizoen 19/20

📅 Vrijdag gesprek met KNVB, clubs en andere betrokkenen over consequenties daarvan

Lees meer: https://t.co/KRubD2jx62 #eredivisie #onsvoetbal pic.twitter.com/eMgJufpwlR

— Eredivisie (@eredivisie) April 21, 2020