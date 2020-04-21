الاتحاد الهولندي لكرة القدم يجتمع مع الأندية لبحث إلغاء الدوري هذا الموسم

كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الهولندي لكرة القدم سيجتمع بمسؤولي أندية الدوري لتأكيد إلغاء منافسات الدوري هذا الموسم، بعدما قررت السلطات الهولندية اليوم الثلاثاء تمديد حظر الأحداث العامة الكبرى، بما فيها الفعاليات الرياضية والمهرجانات الموسيقية، حتى 1 سبتمبر.

واستقر الاتحاد الهولندي، بدوره على تأجيل منافسات الدوري المحلي، حتى شهر سبتمبر المقبل.

وأشارت بعض التقارير الصحفية أن الاتحاد الهولندي، سيعلن عن إلغاء الموسم الحالي بعد هذا القرار، وأنه يبحث حيثيات هذا الأمر وكيفية اتخاذه وطريقة تحديد بطل الدوري والمتأهلين للبطولات الأوروبية، والهابطين للدوريات الأدنى.

وأعلن رئيس الوزراء الهولندي عدم إقامة أي مباراة لكرة القدم حتى دون جماهير حتى الأول من سبتمبر/أيلول المقبل ما يعني إلغاء الدوري بنسبة كبيرة.

وعقد رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي مؤتمرا صحفيا مساء اليوم لتمديد إجراءات العزل العام في البلاد لمدة ثلاثة شهور بين الأول من يونيو/حزيران وحتى الأول من سبتمبر/أيلول بسبب تفشي فيروس كورونا.

ولا يمكن خوض مباريات الدوري المحلي حتى دون جماهير لأن الشرطة تتجنب أن تحضر المباريات.

UPDATE:

❌ Geen betaald voetbal tot 1 september

🏟️ @KNVB gaat in overleg met UEFA over het stoppen van seizoen 19/20

📅 Vrijdag gesprek met KNVB, clubs en andere betrokkenen over consequenties daarvan Lees meer: https://t.co/KRubD2jx62 #eredivisie #onsvoetbal pic.twitter.com/eMgJufpwlR — Eredivisie (@eredivisie) April 21, 2020

وأعطى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، يوم الثلاثاء "توصية قوية" للاتحادات المحلية لمحاولة استكمال الموسم الحالي بمجرد السماح باستئناف اللعب عقب توقف النشاط بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتوقفت الرياضة بسبب الجائحة التي أدت إلى تأجيل بطولة أوروبا 2020 للعام المقبل وكذلك المسابقات المحلية والقارية للأندية.

وأكد اليويفا أنه يريد من الاتحادات الأعضاء استكمال الموسم المحلي بدلا من إلغائه. ويأمل أيضا في إنهاء مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وشاركت كافة الاتحادات المحلية وعددها 55 في مؤتمر عبر الفيديو مع مسؤولي اليويفا اليوم، لكن لم تصدر عن الاجتماع أي قرارات بشأن التصور المستقبلي الذي من المتوقع أن تظهر ملامحه خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لليويفا يوم الخميس.

ولا توجد أي إشارة إلى تغيير سياسة اليويفا الهادفة إلى إنهاء الموسم الحالي.

ومع ذلك كان هناك تراجع في اللهجة المتشددة عن حالات بعينها من الممكن أن تشهد إلغاء المسابقات المحلية وهو أمر عارضه اليويفا سريعا.

وقال اليويفا في بيان: "كانت هناك توصية قوية لاستكمال مسابقات الدوري والكأس المحلية لكن سيتم الاستماع إلى بعض الحالات الخاصة بمجرد صدور قواعد المشاركة في المسابقات الأوروبية في حال إلغاء إحدى مسابقات الدوري".

وقال الاتحاد القاري في وقت سابق، في رده على قرار بلجيكا بإلغاء الدوري المحلي لديها، إن إلغاء الموسم "يجب أن يكون الخيار الأخير".

وكانت هناك تكهنات بأن اليويفا يبحث إقامة المباريات النهائية لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في الأسبوع الأخير من أغسطس/آب لكن اليوم قال الاتحاد القاري إن "هناك العديد من الخيارات التي تم طرحها بشأن مواعيد بديلة تكفي لإقامة مباريات المنتخبات والأندية".