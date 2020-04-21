كوتينيو يغادر تدريبات بايرن ميونخ على عكازين (صور)

رصدت عدسات مصوري تدريبات بايرن ميونخ الألماني، مغادة النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب الفريق، التدريبات حاملا عكازين ويعاني من إصابة في قدمه اليمنى.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية: "تغيب فيليب كوتينيو عن تدريبات لاعبي بايرن التي جاءت من خلال مجموعات صغيرة لأكثر من أسبوعين".

وأوضحت: "كوتينيو عانى من مشاكل في الكاحل، وموعد عودته مازال لغزا".

وتابعت: "الدولي البرازيلي شوهد اليوم الثلاثاء، وهو يستخدم العكازات خلال مغادرته النادي البافاري".

كوتينيو معار حاليا من برشلونة إلى بايرن ميونخ، إلا أن النادي البافاري لا يخطط لشراء الدولي البرازيلي بشكل نهائي مقابل 120 مليون يورو.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن هناك تقدما في المفاوضات بين تشيلسي وبرشلونة لانتقال كوتينيو إلى ملعب "ستامفورد بريدج"، لكن يبقى الاتفاق على قيمة الصفقة، حيث يسعى البلوز إلى تخفيض المقابل المادي المطلوب من إدارة البلوغرانا لحسم الصفقة، لكن يبدو أن الأمر لن يكون سهلا بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية.

وأوضحت الصحيفة أن تشيلسي لديه خطة لإجبار برشلونة على تخفيض سعر الطلب، حيث يرغب في استغلال رغبة كوتينيو في العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وإلحاح البارسا لبيعه للحصول على العوائد المالية من أجل تمويل عملياته التعاقدية الهامة مثل نجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار دا سيلفا، ومهاجم إنتر ميلان، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، من أجل تخفيض السعر.

وأضافت أن تشيلسي يعتقد أن كوتينيو بإمكانه تقديم الإضافة لفريق الإنجليزي فرانك لامبارد، نظرا لخبرته في البريميرليغ، حيث سبق له النجاح مع ليفربول.

صاحب الـ27 عاما لعب 32 مباراة مع بايرن ميونخ منذ انطلاق الموسم الجاري بجميع المسابقات وسجل خلالها 9 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة لزملائه.

تأمل أندية كرة القدم الألمانية في استئناف النشاط حتى لو كان ذلك يعني اللعب دون مشجعين بعدما قال وزير الصحة ومجموعة من المسؤولين إنه من المحتمل استئناف المباريات بدءا من التاسع من مايو أيار.

وتوقف الدوري منذ منتصف مارس آذار بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد الذي أصاب أكثر من 143 ألف شخص في ألمانيا وقتل أكثر من 4500.

ويتصدر بايرن الدوري بفارق أربع نقاط على دورتموند قبل تسع جولات من الوصول إلى خط النهاية.