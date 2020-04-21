توصية جديدة من "يويفا" للاتحادات المحلية لحثهم على الانتهاء من الموسم الحالي

اجتمع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الثلاثاء، مع 55 اتحادا محليا عبر الفيديو، وقدم تحديثا للخيارات التي يتم النظر فيها من قبل مجموعتي العمل اللتين تم إنشاؤهما في منتصف مارس/آذار الماضي، مع وعد الاتحاد باستمرار دفع مستحقاتها في توقيتاتها المعتادة.

وأشار اليويفا عبر موقعه على الإنترنت، إلى أنه تم تقديم مجموعة متنوعة من المواعيد تكفي كل مباريات المسابقات للمنتخبات الوطنية والأندية.

كما تمت مناقشة تمويل الاتحادات الوطنية من خلال برنامج "هاتريك" التابع للاتحاد الأوروبي مع التزام الاتحاد مجددا بسداد المبالغ المقررة للاتحادات المحلية الأعضاء كما هو مخطط لها.

وكانت هناك توصية مشددة لإنهاء مسابقات الدوري والكأس، ولكن سيتم الاستماع لبعض الحالات الخاصة بمجرد وضع إرشادات تتعلق بالمشاركة في المسابقات الأوروبية في حالة إلغاء الدوري.

وسيتم الإعلان عن أي قرارات بشأن الموضوعات المذكورة أعلاه بعد اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، يوم الخميس.

وتوقفت المسابقات الأوروبية الشهر الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم أجمع ما أدى إلى خسائر مالية فادحة للأندية.