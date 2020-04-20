تحديد موعد مبدئي لانطلاق الدوري الصيني

قال هوانغ شينغهوا، الرئيس التنفيذي لقوانغتشو آر.آند.إف، إن الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم يستعد للانطلاق في نهاية يونيو حزيران أو مطلع يوليو تموز دون إجراء اختصار في المسابقة.

وكان من المفترض أن ينطلق الدوري في 22 فبراير شباط، لكنه تأجل بسبب جائحة فيروس كورونا التي أصابت أكثر من 2.33 مليون شخص وقتلت حوالي 160 ألف شخص حول العالم.

وأعلنت الصين، التي ظهر فيها فيروس كورونا المستجد قرب نهاية العام الماضي، إصابة أكثر من 82 ألف شخص ومقتل 4632.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن هوانغ قوله، يوم الأحد: "بناء على تقييم الموقف الحالي، فإن الموسم الجديد سيبدأ في نهاية يونيو أو مطلع يوليو".

ولم يعلن الاتحاد الصيني لكرة القدم بعد عن موعد لانطلاق المسابقة في ظل وجود قيود على سفر الأجانب لمحاولة احتواء انتشار الفيروس.

وأصبح مروان فيلايني، لاعب مانشستر يونايتد السابق، أول لاعب من الدوري الصيني يصاب بفيروس كورونا بعد وصوله إلى الصين الشهر الماضي واضطر إلى البقاء لمدة 14 يوما في الحجر الصحي.

وعاد فريق ووهان، الذي سافر إلى إسبانيا في يناير كانون الثاني لإقامة معسكر شتوي، إلى المدينة هذا الأسبوع بعد الوصول إلى شينتشين الشهر الماضي حيث قضى فترة الحجر الصحي هناك.