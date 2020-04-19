تقرير: باريس سان جيرمان يغري نيمار براتب ضخم لربطه حتى 2025

كشفت تقارير صحفية مفاجأة مدوية تتعلق بمستقبل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويريد نادي برشلونة الإسباني استعادة نيمار، الذي رحل عن "كامب نو" عام 2017 مقابل 222 مليون يورو، إلا أن العديد من الخبراء شككوا في قدرة إدارة البارسا على ضم نيمار والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، في ظل التكلفة المالية الباهظة للصفقتين، حيث يمكن أن تصل إلى 300 مليون يورو.

وقالت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، إن أزمة فيروس كورونا، التي ضربت الأندية الأوروبية، يبدو أنها لن تؤدي إلى تراجع نادي باريس سان جيرمان عن محاولاته لبقاء نيمار في صفوف الفريق.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الأحد، إلى أن باريس سان جيرمان يخطط لتقديم عرض خيالي لتمديد عقد نيمار رفقة الـ"بي إس جي"، والذي ينتهي في صيف 2022.

ونقلت الصحيفة عن الصحفي الإيطالي الشهير "نيكولا شيراً" قوله، إن إدارة باريس سان جيرمان تخطط لتمديد عقد نيمار، البالغ من العمر 28 عاما، حتى صيف 2025 بعقد يتضمن حصوله على راتب سنوي يصل إلى 38 مليون يورو.

ويحصل نيمار الآن على راتب سنوي يبلغ 36 مليون يورو، ما يعني أن إدارة الـ"بي إس جي" رفعت راتبه بقيمة مليوني يورو سنويا.

وأكد التقرير أن باريس سان جيرمان لا يريد التفريط في نيمار لصالح برشلونة، وسيحاول إغراء القائد السابق للمنتخب البرازيلي بالبقاء في صفوف بطل فرنسا لمواسم إضافية.