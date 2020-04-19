عناوين الصحف الرياضية: "انهوا الأمر الآن".. و"تصريحات كيكي سيتين تثير أزمة".. و"كين وميرتينز سباق إنتر ميلان" (صور)

عناوين الصحف الرياضية: "انهوا الأمر...

نستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية.

المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

شكلت أخبار عودة منافسات كرة القدم، وسوق الانتقالات وذكريات كرة القدم أهم عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة، صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بأخبار الأندية السعودية وسفر محترفيها لبلدانهم وأخبار الرياضة الإماراتية وتصريحات النجوم والمدربين.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على كرة السلة، والتي تنتظر بدورها عودة المنافسات وكتبت على لسان مدربيها: "سوف نشعر بغرابة حين نعود إلى المحكمة".

كما تحدثت عن تاريخ ريال مدريد بعد 20 سنة من تألق النجم البرازيلي الظاهرة رونالدو في أولدترافورد أمام مانشستر يونايتد .

كما اهتمت بتصريحات إيكر كاسياس، أسطورة ريال مدريد، والذي يعتبر أحد المرشحين لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

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سبورت

ركزت الصحيفة على الأوروغوياني لويس سواريز، والذي سيعود للعب بعد تعافيه من الإصابة وكتبت: "سواريز.. نعم"، سواريز جاهز.. اللاعب يعود للمشاركة مع برشلونة مع عودة البطولات الأوروبية.

كما اهتمت بطريقة قضاء لاعبي برشلونة لفترة الحجر الصحي، وتصريحات كيكي سيتين الأخيرة وكتبت عنها: "انزعاج في عالم كرة القدم من تصريحات كيكي سيتين".

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آس

ركزت الصحيفة على مرور 20 سنة على تألق ريال مدريد في أولد ترافورد أمام مانشستر يونايتد، وكتبت: "20 سنة إنه لا شيء".

كما تحدثت عن تصريحات لابورتا الرئيس السابق لبرشلونة، وكتبت: "العودة إلى الماضي".

كما اهتمت بنهائي كأس ملك إسبانيا، حيث يتواجه مشجعو الفريقين عبر شرفات المنازل وكتبت: "أتلتيك بلباو وريال سوسيداد يلعبان النهائي في شرفات المنازل".

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موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على حوارها مع ساندرو روسيل، الرئيس السابق لنادي برشلونة، والحديث عن احتمالية ترشحه مجددا لرئاسة البلوغرانا، وعنونت: "سأوقع مع نيمار".

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الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على حوارها مع رودي غارسيا مدرب أولمبيك ليون، حول عودة المنافسات وكتبت: "رودي غارسيا: العودة نعم لكن ليس بأي طريقة".

كما تحدثت عن أسطورة كرة السلة الأمريكية والعالمية مايكل جوردان.

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الصحف الإيطالية

كورييه ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على تصريحات روبيرتو ما نشيني، مدرب المنتخب الإيطالي، والذي قال: "نعيش مرة أخرى".

كما تحدثت عن إمكانية عدم عودة غونزالو هيغواين ليوفنتوس، وكتبت: "هيغواين يهيئ القطيعة يرغب في البقاء بالأرجنتين".

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توتو سبورت

ركزت الصحيفة على يوفنتوس ومشكلة قلب الهجوم، وكتبت: "حالة هيغواين. هناك ميليك".

كما تحدثت عن سوق انتقالات إنتر ميلان، وكتبت: "كين وميرتينز سباق إنتر ميلان".

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الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على نفي الهلال لمفاوضاته مع عدة نجوم، وكتبت: "الهلال: لم نفاوض تاليسكا وفالكاو".

كما تحدثت عن أخبار عدة لاعبين وأندية في الدوري السعودي، وكتبت: "340 ألفا تنقل موسى"، و"التعاون يتحمل سفر محترفيه"، و"أجانب أبها ينتظرون السفارة"، و"الخليج يبحث التقليص"، و"الداود: حرموني شارة القيادة".

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الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على حوارها مع النجم الأرجنتيني السابق دييغو أرموندو مارادونا وكتبت: "مارادونا: أتمنى العودة للإمارات".

كما تحدثت عن أخبار الرياضة الإماراتية، وكتبت: "الدولي يحيل قضية اتحاد الشطرنج للهيئة".

الصحيفة اهتمت بأخبار الكرة العالمية، وكتبت: "تصفيات أمريكا الجنوبية في سبتمبر"، و"غرافينا يأمل عودة الدوري الإيطالي نهاية مايو".

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البيان الرياضي

ركزت الصحيفة على استطلاع بشأن مصير الاتحادات الرياضية، وكتبت: "استطلاع البيان: 62،5% التمديد للاتحادات الرياضية حتى 2021 أفضل".

كما تحدثت عن أخبار كرة القدم والرياضة الإماراتية، وكتبت: "المحترفين تناقش سيناريوهات الدوري اليوم"، و"اجتماع لتقليص عدد المرشحين لتدريب المنتخب"، و"5285 دقيقة خالد عيسى الأكثر مشاركة في الأبطال"، و"15 سيارة إسعاف من أندية الشارقة لهيئة الطوارئ والأزمات".

واهتمت الصحيفة بأخبار الكرة العالمية، وكتبت: "صلاح يمد قريته بمساعدات غذائية"، و"دروغبا في حملة التضامن ضد كوفيد 19".

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الصحف البريطانية

ستار سبورت

تطرقت الصحيفة للحديث عن نادي نيوكاسل الإنجليزي، والحديث الدائر بشأن بيعه الفترة المقبلة، وعنونت: "صراع بين بوكيتينو وبينيتيز على منصب مدرب نيوكاسل يونايتد الجديد".

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ديلي ميل

تطرقت الصحيفة للحديث عن مطالبات الأندية بإنهاء الموسم الحالي للدوري الإنجليزي، وعنونت: "انهوا الأمر الآن"، أندية الدرجات الدنيا تطالب بإنهاء الموسم.. يهددون بمقاطعة اللقاءات إن تم إجبارهم على ذلك.

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