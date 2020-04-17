أخبار ريال مدريد وبرشلونة: نجم بايرن ميونخ على رادار البلوغرانا.. وتشيلسي يصدم زيدان

ربما يكون صراع خط الوسط عنوان الانتقالات الصيفية المقبلة في ظل مساعي أكبر الأندية الأوروبية لتدعيم مركز خط الوسط المدافع في الموسم المقبل.

وترصد "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز وأهم أخبار الأندية الأوروبية الكبرى، يوم الجمعة.

تشيلسي يصدم زيدان في صفقة الموسم

تلقى المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، صدمة قوية من جانب إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي في الموسم المقبل.

وطلب زيدان التعاقد مع كانتي تحديداً لدعم خط الوسط، خاصة مع استهلاك كاسيميرو نجم وسط الفريق الملكي بدنياً في السنوات الثلاث الأخيرة، وخوضه عدة مباريات أثرت على عطائه البدني.

وأكد تقرير نشره موقع "le 10 sport"، أن تشيلسي يرفض تماماً فكرة التفريط في خدمات كانتي خلال الموسم المقبل، رغم اهتمام ريال مدريد ورغبته في التعاقد مع النجم الفرنسي.

وعلى صعيد متصل، نفى كريم بنزيما النجم الفرنسي ما تردد حول رحيله عن ريال مدريد في الموسم المقبل، مؤكداً أنه مستمر مع فريقه ولا يفكر في الرحيل على الإطلاق، بعدما ترددت أنباء عن رغبة فريق ليون الفرنسي النادي السابق لبنزيما في استعادة خدماته.

كما ترددت أنباء بشأن تلقي أشرف حكيمي لاعب الريال المعار إلى بروسيا دورتموند الألماني عرضاً من نادي بايرن ميونخ لضمه في الموسم المقبل.

برشلونة يدرس إعادة نجم بايرن ميونخ

يدرس نادي برشلونة الإسباني إعادة نجمه السابق تياغو ألكانتارا، لاعب وسط فريق بايرن ميونخ الألماني، في الموسم الجديد.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة يرغب في عودة تياغو لتدعيم خط الوسط، كما أن عقد اللاعب يمتد إلى عام 2021 وناديه بايرن ميونخ طالبه بحسم موقفه من مسألة تمديد عقده، وبالتالي رفض اللاعب يقربه من مغادرة الفريق البافاري.

ويميل بعض مسؤولي برشلونة لعودة تياغو لكونه أحد اللاعبين المميزين في خط الوسط، كما أنه يناسب طريقة لعب البارسا وعلى دراية كاملة بأجواء الفريق الكتالوني وأيضاً له خبراته مع منتخب إسبانيا.

في المقابل، أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن المدافع صامويل أومتيتي يرفض الرحيل عن صفوف برشلونة، رغم أنباء تلقيه عروضا مغرية لمغادرة قلعة البارسا.

أتلتيكو مدريد يفاوض إيكاردي

دخل نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في مفاوضات لضم ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر الإيطالي.

وكشفت صحيفة "توتو سبورت" عن رغبة أتلتيكو مدريد في ضم إيكاردي خلال الموسم المقبل.

وتلقى إيكاردي عروضاً من يوفنتوس الإيطالي بجانب تجديد إعارة باريس سان جيرمان الفرنسي.

رحيل محمد صلاح.. قرار متوقع في ليفربول

تكهنت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية بإمكانية رحيل محمد صلاح عن فريقه ليفربول الإنجليزي في الموسم المقبل.

وأكد تقرير نشرته الصحيفة أن صلاح كان على وشك الرحيل في بداية الموسم، ولكنه تراجع وقرر البقاء مع الريدز لموسم آخر.

وأشار التقرير إلى أن صلاح قد يرحل للدوري الإيطالي مجدداً أو يخوض تجربة جديدة في الدوري الإسباني، حال تلقيه عرضا من جانب فريق ريال مدريد أو برشلونة في الموسم الجديد.

ولم تحدد الصحيفة الإنجليزية العروض التي تلقاها صلاح، لكنها سلطت الضوء على مخاوف ليفربول من رحيل النجم المصري؛ خوفاً من تأثر القدرات الهجومية للريدز.