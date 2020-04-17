الدوري الأمريكي لكرة القدم يمدد تعليق المنافسات حتى الثامن من يونيو

قرر مسؤولو الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الجمعة، تمديد تعليق المنافسات حتى الثامن من يونيو/ حزيران، على الأقل بسبب جائحة فيروس كورونا، وقالوا إنهم يدرسون عدة خيارات للعب موسم 2020 كاملًا.

وخاضت كل فرق الدوري الأمريكي مباراتين فقط من 34 في الدور التمهيدي قبل أن يتم تعليق النشاط في منتصف مارس/ آذار، حيث فرض الدوري إجراءات لاحتواء انتشار مرض كوفيد-19.

وكان الدوري الأمريكي قرر في البداية إيقاف المباريات حتى 30 مارس/ آذار، وبعدها مدد تعليق النشاط حتى العاشر من مايو/ أيار، بناءً على توصية مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها بحظر أي تجمعات تتضمن أكثر من 50 شخصًا.

وكان من المفترض أن تبدأ الأدوار الإقصائية في أكتوبر/ تشرين الأول، يعقبها النهائي في بداية نوفمبر/ تشرين الثاني، لكن مسؤولي الدوري قالوا في بيان إنهم يدرسون عدة مقترحات تتضمن تأجيل النهائي إلى ديسمبر/ كانون الأول، أو بعد ذلك.

وأقيم نهائي الدوري الأمريكي للمحترفين في ديسمبر في الفترة من 2012 إلى 2018، لكن البطولة استحدثت نظامًا جديدًا العام الماضي، بحيث أقيمت كل المباريات قبل فترة التوقف الدولية في نوفمبر.

ويتفاوض مسؤولو الدوري كذلك مع اللاعبين بشأن الرواتب، بسبب تداعيات الأزمة الصحية على المسابقة والأندية.

وشهد هذا العام انطلاق النسخة الـ 25 من الدوري الأمريكي للمحترفين.