بروسيا دورتموند يعلن استعداده لرد أموال التذاكر لجماهيره

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، جاهزيته لرد الأموال إلى حاملي التذاكر الموسمية وغير الموسمية للجماهير، والخاصة بالمباريات التي لم يخضها الفريق بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وذكر دورتموند في بيان أصدره اليوم الخميس أن النادي يعاني من الوضع الاقتصادي الحالي، لكن غالبية جماهيره تأثروا بأزمة كورونا أيضا، لافتا النظر إلى أن البعض يعاني من عدم وجود عمل أو قلة إيرادات أو حتى البطالة في بعض الأحيان.

وتعهد النادي لجماهيره بأنه لن يلجأ لأي لوائح قانونية في المستقبل تسمح بإصدار قسائم لرد المبالغ، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف البيان أن النادي كان في مشاورات مع روابط الجماهير، حيث عرض رد مباشر لقيمة تذاكر المباريات التي قامت الجماهير بشرائها وكذلك إعادة الأموال التي دفعها حاملو التذاكر الموسمية.

وتابع أنه يمكن للجماهير أن تتنازل عن استرداد قيمة تذكرة المباريات لمساعدة النادي، أو التنازل عن نسبة 9ر19% من المبلغ ليذهب لمؤسسة خيرية تابعة للنادي.

وسيكون بمقدور 55 ألف مشجع حامل للتذاكر الموسمية، أن يتنازلوا عن استرداد الأموال مقابل الحصول على قميص الفريق الخاص بالموسم المقبل مجانا، بينما يمكن للآخرين استخدام المبلغ المستحق كدفعة أولى للموسم المقبل، مع وجود خيار نسبة 9ر19% متاحا.

وذكر دورتموند: "شكرا للعديد من جماهيرنا الذين أبلغونا بتنازلهم عن حقهم في استرداد الأموال، نحن سعداء بذلك، هذا يساعدنا حقا".

وكان دورتموند باع بالفعل تذاكر لمباريات على أرضه تجمعه بجاره اللدود شالكه، وكذلك بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني (بوندسليغا) في المواسم السبعة الأخيرة.