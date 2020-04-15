إيقاف سانتوس لاعب كوبنهاغن 3 مباريات بعد الإساءة لرجل شرطة (فيديو)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، اليوم الأربعاء، أنه عاقب مايكل سانتوس، لاعب كوبنهاغن، بالإيقاف ثلاث مباريات، بسبب الإساءة لرجل شرطة خلال مواجهة سيلتيك في الدوري الأوروبي، في فبراير شباط.

واحتجزت الشرطة سانتوس مهاجم أوروغواي، بعدما اعتدى على ضابط شرطة، خلال الاحتفال بهدف بيب بيل في الفوز 3-1 على الفريق الاسكتلندي في إياب دور 32 للدوري الأوروبي يوم 27 فبراير شباط.

وكان رجل الشرطة يحاول منع سانتوس من الاقتراب من مشجعي الفريق الزائر، في ملعب سيلتيك بارك.

FC Copenhagen player Michael Santos will likely be seeking the services of a Scottish criminal lawyer following being charged with assaulting a police officer during goal celebrations at Celtic park #sportslaw #criminallaw pic.twitter.com/6HkIasfH83 — gavin@scottishfootballlaw (@gavinscottishf1) February 29, 2020

وقال اليويفا في بيان: "قررت لجنة المراقبة والقيم والانضباط، إيقاف سانتوس ثلاث مباريات أوروبية يحق له المشاركة فيها".

وخسر كوبنهاغن، الذي تفوق 4-2 على سيلتيك في مجموع المباراتين، أمام باشاك شهير التركي 1-صفر في ذهاب دور الستة عشر الشهر الماضي، قبل أن تتوقف المسابقة بأكملها، بسبب جائحة فيروس كورونا.