إيقاف سانتوس لاعب كوبنهاغن 3 مباريات بعد الإساءة لرجل شرطة (فيديو)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، اليوم الأربعاء، أنه عاقب مايكل سانتوس، لاعب كوبنهاغن، بالإيقاف ثلاث مباريات، بسبب الإساءة لرجل شرطة خلال مواجهة سيلتيك في الدوري الأوروبي، في فبراير شباط.

واحتجزت الشرطة سانتوس مهاجم أوروغواي، بعدما اعتدى على ضابط شرطة، خلال الاحتفال بهدف بيب بيل في الفوز 3-1 على الفريق الاسكتلندي في إياب دور 32 للدوري الأوروبي يوم 27 فبراير شباط.

وكان رجل الشرطة يحاول منع سانتوس من الاقتراب من مشجعي الفريق الزائر، في ملعب سيلتيك بارك.

FC Copenhagen player Michael Santos will likely be seeking the services of a Scottish criminal lawyer following being charged with assaulting a police officer during goal celebrations at Celtic park #sportslaw #criminallaw pic.twitter.com/6HkIasfH83

— gavin@scottishfootballlaw (@gavinscottishf1) February 29, 2020