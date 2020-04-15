عناوين الصحف الرياضية: "كانتي هدف نادي برشلونة".. و"كامافينغا يوضح شروطه لريال مدريد".. و"صفقة بيع نيوكاسل" (صور)

شكلت أخبار الانتقالات ومصير عدة لاعبين مرتبطين ببرشلونة وريال مدريد وأخبار عودة منافسات كرة القدم العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة، صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بتخفيض الرواتب في السعودية والإمارات وعن الأندية السعودية وأزمة برشلونة وإمكانية بيع نيوكاسل يونايتد.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على حوارها مع خوان أنطونيو كوربالان، والذي قال: "اللاعبون الذين أجبروا على التدريبات يجب أن يعلنوا ذلك افتراضيا".

كما تحدثت عن عدم انتهاء عقود اللاعبين في 30 يونيو المقبل في إسبانيا.

واهتمت الصحيفة باللاعبين الجدد، وكتبت: "وهم اللاعبين الجدد".

سبورت

ركزت الصحيفة على رغبة إنتر ميلان في الرد على برشلونة بشأن صفقة مهاجمه الأرجنتيني، وكتبت: "إنتر يقوم بهجوم مضاد: غريزمان مقابل لاوتارو".

كما تحدثت عن ريال مدريد وتمديد عقد قائده، وكتبت: "ريال مدريد لا يربط راموس".

الصحيفة تحدثت أيضا عن لاعب برشلونة الشاب البرتغالي ترينكاو، وكتبت: "ترينكاو: " أسلوبي في اللعب يتوافق مع برشلونة".

واهتمت بالبرازيلي نيمار داسيلفا، وكتبت: "نيمار لا يستطيع العودة لباريس".

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على إمكانية تعاقد برشلونة مغ نغولو كانتي، لاعب تشيلسي، وكتبت: "هدف لبرشلونة: إمكانية كانتي".

كما تحدثت عن حوارات لاعبي برشلونة وطاقمه الفني عن طريقة الفيديو.

واهتمت الصحيفة بريال مدريد، وكتبت: "إمكانية تبادل أوباميانغ ويوفيتش مع آرسنال".

آس

ركزت الصحيفة على النجم الشاب لاعب رين كامافينغا، والذي يرغب ريال مدريد في ضمه، وكتبت: "كامافينغا لديه شروط لريال مدريد".

كما تحدثت عن رد روسود على دعوى برشلونة، وكتبت: "روسود مصر على الفساد في برشلونة".

الصحيفة اهتمت بدوري الهواة في إسبانيا، وكتبت: "كرة القدم غير الاحترافية تملك خطة للعب مع الصعود ودون هبوط".

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على بيع نيوكاسل لملاك جدد، وكتبت: "يوافق مايك أشلي أخيرا على صفقة بيع نيوكاسل".

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على الحجر الصحي المفروض على كرة القدم، وكتبت: "حجر صحي".

كما تحدثت عن لعب اللقاءات دون جمهور وكتبت: "لقاء دون جمهور دون خطر".

الصحيفة اهتمت بالبرازيلي نيمار، نجم باريس سان جيرمان، وكتبت: "نيمار بإمكانه العودة لباريس".

الصحف الإيطالية

كورييه ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على موعد عودة المنافسات لكرة القدم الإيطالية والدولية، وكتبت: "كل شيء جاهز".

كما تحدثت عن اقتراح 5 تغييرات حال العودة للعب، وكتبت: "اقتراح 5 بدائل ميزة ليوفنتوس".

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على حوارها مع ستيفانو بوناتشيني، والذي حمل قميص البرتغالي رونالدو، وقال: "في النهاية فزنا أم لا".

كما تحدثت عن الأرجنتيني باولو ديبالا وقضية تمديد عقده مع يوفنتوس، وكتبت: "ديبالا: تمديد مدى الحياة".

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على مسألة تقليص الرواتب، وكتبت: "28 مليون تخفيضات 4 أندية". و"الرابطة تصدق التقليص".

كما تحدثت عن ريال مدريد وأخبار دولية وكتبت: "الريال يعلق راموس"، و"البرنابيو يستأنف الأعمال"، و"أزمة منتظرة في أوروبا".

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على انتخابات الاتحادات في الإمارات، وكتبت: "اتحادات تتجاهل مادة الترشح لدورتين انتخابيتين فقط".

كما تحدثت عن اتحاد الكرة ورابطة المحترفين، وكتبت: "الاتحاد الآسيوي يشيد بقرار اتحاد الكرة تقليص رواتب اللاعبين"، و"السهلاوي رئيسا للجنة مراجعة اللوائح"، و"فنية المحترفين تناقش سيناريوهات الموسم".

الصحيفة اهتمت بأخبار الكرة العالمية، وكتبت: "كلوب: أستمتع بتدريبات الإنترنت"، و"توتي وديل بيرو الندم الأكبر"، و"80 مليون ريال دعما للأندية السعودية".

البيان الرياضي

ركزت الصحيفة على تخفيض الرواتب في الإمارات، وكتبت: "الأجانب يتقبلون تخفيض الرواتب".

كما اهتمت بعمل اتحاد الكرة ولجنة المحترفين، وكتبت: "المحترفين تناقش سيناريوهات الموسم"، و"اتحاد الكرة يعتمد لجنة تنقيح اللوائح"، و"المنتخبات تناقش برنامج المستقبل".