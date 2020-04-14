دولة أوروبية تحدد 8 يونيو المقبل لاستئناف مسابقة الدوري

قال وزير الصحة في جمهورية التشيك اليوم الثلاثاء إن منافسات كرة القدم للمحترفين في البلاد قد يتم استئنافها في الثامن من يونيو حزيران بعد توقفها بسبب جائحة فيروس كورونا لكن المباريات ستقام بدون جماهير.

وستسمح الحكومة بإعادة فتح المحال التجارية والمطاعم تدريجيا خلال الشهرين المقبلين لإنعاش الاقتصاد المتضرر جراء الأزمة الصحية التي تسببت في توقف النشاط الرياضي حول العالم. وبموجب هذه الخطة، التي تتوقف على عدم زيادة انتشار الفيروس، سيتم إعادة فتح المسارح وغيرها من الأماكن الثقافية والرياضية والسماح بتجمع 50 شخصا على الأكثر في الثامن من يونيو حزيران.

وقبل هذا التاريخ يمكن للرياضيين المحترفين العودة للتدريبات الجماعية خارج القاعات في مجموعات صغيرة وتحت قيود صارمة بداية من 20 أبريل نيسان الحالي.

وقال آدم فويتخ وزير الصحة في مؤتمر صحفي "لو سارت الأمور على ما يرام حينها أعتقد أنه من المنطقي لعب أول مباراة في الثامن من يونيو مع بعض الاحتياطات. أعتقد أن المباريات ستقام بدون حضور جماهير".

ويسعى الاتحاد المحلي للعبة الذي يشرف على مسابقتي الدرجتين الأولى والثانية لاستكمال الموسم. ومع تبقي ست جولات على نهاية المرحلة الأولى من الدوري يتصدر حامل اللقب سلافيا براج المسابقة بفارق ثماني نقاط عن ملاحقه المباشر فيكتوريا بلزن.

وقال دوسان سفوبودا رئيس الاتحاد التشيكي في بيان عبر موقع الاتحاد على الإنترنت "لم يتغير أي شيء بالنسبة لنا حاليا. سنواصل بذل قصارى جهدنا لاستكمال هذا الموسم في الملعب".