سوشيال ميديا الرياضة: تير شتيغن يحتفل بحلم الطفولة.. وفابريغاس يقبل تحدي أكياس الشاي

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتستعرض"إرم نيوز" أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

كاسياس يبعث برسالة حب إلى جدته

نشر الاسباني إيكر كاسياس، حارس مرمى نادي بورتو البرتغالي، صورة عبر موقع تبادل الصور "إنستغرام" لجدته، وعلق اللاعب، قائلًا:"أنت الحب بالنسبة للجميع".

بيكهام يسلم حسابه إلى اليونيسيف

نشر النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام فيديو له عبر موقع تبادل الصور "إنستغرام" أعلن من خلاله تسليم حسابه إلى مؤسسة اليونيسيف، وعلق قائلًا:"أقوم اليوم بتسليم حسابي إلى يونيسيف لتسليط الضوء على العمل الرائع الذي قاموا به لدعم العائلات في جميع أنحاء العالم خلال تفشي مرض كورونا".

فابريغاس يقبل تحدي أكياس الشاي

نشر سيسيك فابريغاس لاعب نادي موناكو الفرنسي، فيديو له عبر موقع تبادل الصور "إنستغرام" وهو يسدد ورقة الشاي، وعلق اللاعب، قائلًا:"تم ترشيحي من قبل صديقيْ جوش، وإميلي، لتحدي أكياس الشاي لجمع الأموال، ولكن يرجى التبرع بكل ما تستطيع لمساعدة مقدمي الرعاية الصحية المحليين في بلدك، المال أو الإمدادات، أو مجرد حبك ودعم هؤلاء الأبطال الرائعين الذين يعملون على الخطوط الأمامية كل يوم".

تير شتيغن يحتفل بحلم الطفولة

نشر تير شتيغن، حارس مرمى نادي برشلونة الإسباني، صورة له عبر موقع "تويتر" في فترة الطفولة احتفالًا باليوم العالمي لحراسة المرمى، وعلق شتيغن، قائلًا:"أحيانًا تتحقق الأحلام، أحب أن أكون حارس مرمى".

Sometimes dreams come true.

Love to be a goalkeeper 🧤#InternationalGoalkeeperDay #FelizDiaDelPortero pic.twitter.com/z58TmWc15S — David de Gea (@D_DeGea) April 14, 2020

رودريغو غوس يهنئ ناديه السابق بذكرى التأسيس

نشر رودريغو غوس لاعب نادي ريال مدريد صورة له عبر موقع "تويتر" بقميص ناديه السابق سانتوس البرازيلي، حيث علق اللاعب، قائلًا:"شكرًا على كل شيء، إنه فخر لا يمكن أن يحصل عليه الجميع".

Parabéns Peixão... Obrigado por tudo!! “É um orgulho que nem todos podem ter” Eu te amo🖤🤍 #108 pic.twitter.com/CzlZT0UJC6 — Rodrygo Goes (@RodrygoGoes) April 14, 2020

إبراهيموفيتش يستعرض مهاراته أمام بوغبا

نشر زلاتان إبراهيموفيتش لاعب آسي ميلان الإيطالي، فيديو له عبر موقع "تويتر" استعرض من خلاله مهاراته متحديًا بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، وعلق اللاعب، قائلًا:"تجميع زلاتان ضد بوغبا".

فينالدوم يعلن عن مسابقة أفضل ابتسامة

نشر جورجينيو فينالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، صورة له عبر موقع "تويتر" وأعلن عن مسابقة أفضل ابتسامة، حيث علق، قائلًا:"من يشعر برغبة في مشاركة بعض الإيجابية اليوم؟ ضع أفضل صورة مبتسمة في التعليقات".

Smile 😁 Who feels like sharing some #positivity today? Drop your best smiling picture in the comments pic.twitter.com/vvzK79Xx9c — Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) April 14, 2020

بودولسكي يحتفل بعيد ميلاد نجله

نشر لوكاس بودولسكي لاعب نادي أنطاليا سبورت التركي، صورة له عبر "تويتر" برفقة نجله احتفالًا بعيد ميلاده.

Happy Birthday to our Boy 1️⃣2️⃣🥳 We’re so proud of the little man you‘ve become 🥰 Mom and Dad will love you forever ❤️ #proud #happybirthday #fatherandson 💯💪🏻 pic.twitter.com/D8rR3WV87y — Lukas-Podolski.com (@Podolski10) April 14, 2020

كافاني في نزهة عائلية

نشر كافاني لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، صورة له عبر "تويتر" من داخل أحد المتنزهات برفقة عائلته رغم فرض الحجر الصحي.

محمد صلاح بقميص ليفربول

نشر المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" بقميص ناديه، بعد فترة طويلة لم يرتدِ فيها اللاعب قميص الريدز بسبب تعليق النشاط الرياضي.