منتخب البرتغال يتبرع بنصف جائزة التأهل لأمم أوروبا

أعلن منتخب البرتغال بطل أوروبا اليوم الإثنين، أنه سيتبرع بنصف قيمة جائزة التأهل لبطولة أوروبا 2020 التي تأجلت إلى صيف 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا لدعم كرة القدم للهواة التي تضررت بشدة جراء توقف النشاط.

وفرضت الكثير من الدول إجراءات العزل العام، ما تسبب في فوضى عارمة لجدول الأحداث الرياضية حول العالم.

وقال المنتخب البرتغالي في بيان: "انطلاقا من روح التضامن بين كرة القدم للمحترفين وغيرها من المستويات الأخرى، قرر الفريق الوطني التبرع بجزء من الجائزة المالية التي حصل عليها بعد التأهل لبطولة أوروبا 2020".

وأضاف "قررنا أيضا من منطلق العرفان بالجميل لجميع من ساعدونا بسخاء على التقدم في مسيرتنا الاحترافية، توجيه هذه الأموال لصندوق أسسه الاتحاد البرتغالي لكرة القدم يستهدف أساسا دعم لاعبين من أندية لا تنافس في مسابقات المحترفين".

ولم يكشف منتخب البرتغال أي تفاصيل عن قيمة الجائزة المالية التي حصل عليها بعد التأهل، ويتوقع أن يتقاسم صندوق الدعم ما إجماليه 4.7 مليون يورو (5.13 مليون دولار) بين اتحادات المناطق وأندية الهواة.

وتم تعليق معظم مسابقات الدوري في أوروبا منذ أكثر من شهر وتقترب الأندية من ضائقة مالية حادة بسبب توقف الإيرادات.

وأعلنت البرتغال عن تسجيل نحو 17 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الآن و535 حالة وفاة.

وتوقف الدوري البرتغالي منذ 12 مارس اذار.

وأمس الأحد أصبح سبورتنغ لشبونة أول فريق من أكبر 3 أندية في البرتغال يعلن عن خفض رواتب لاعبيه بنسبة 40% بسبب تداعيات أزمة كورونا.