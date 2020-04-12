عناوين الصحف الرياضية: "مقايضة في الأفق".. و"كامافينغا وهالاند هدفان رئيسان في ريال مدريد".. و"سنعود" (صورة)

شكلت أزمة نادي برشلونة وخلافات مجلس إدارته، وإمكانية عودة كرة القدم في ظل تفشي فيروس كورونا، وأخبار سوق الانتقالات، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة، صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بقضية تخفيض الرواتب في السعودية وسيناريوهات عودة الدوري الإماراتي، والدوري الإيطالي ورغبة بعض الفرق في العودة للتدريبات مجددا.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على رغبة ريال سوسيداد العودة للتدريبات، وكتبت: "سوسيداد يرغب في العودة للتدريبات الثلاثاء".

كما تحدثت عن لاعب رين كامافينغا، الذي يرغب ريال مدريد في ضمه، وكتبت: "كامافينغا في أقرب وقت ممكن".

كما اهتمت بنادي برشلونة وخلافات مجلس إدارته، وكتبت: "بارتوميو سباق ضد الساعة".

سبورت

ركزت الصحيفة على الصفقة التبادلية بين برشلونة ومانشستر سيتي، والتي تخص البرتغاليين سيميدو وكانسيلو، وكتبت: "مقايضة في الأفق".

كما تحدثت عن أزمة برشلونة، وكتبت: "بارتوميو الصفوف متحدة، لن تكون هناك استقالات جديدة".

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على سوق انتقالات برشلونة واللاعبين المرشحين للانضمام الصيف المقبل، وكتبت: "التعزيزات الثلاثة المقترحة بالإضافة إلى نيمار".

كما تحدثت عن تصريحات وكيل البرازيلي فيليب كوتينيو، وكتبت: "وكيل كوتينيو يؤكد رغبته في العودة للدوري الإنجليزي".

كما اهتمت بريال مدريد وتعاقداته المقبلة، وكتبت: "كامافينغا وهالاند هدفان رئيسان في لائحة التعاقدات".

آس

ركزت الصحيفة على الياباني كوبو، لاعب ريال مدريد المعار لريال مايوركا، وكتبت: "كوبو: سيكون لي موقع في ريال مدريد".

كما تحدثت الصحيفة على أزمة برشلونة وخلافات الرئيس بارتوميو مع بعض أعضاء مجلس الإدارة المستقلين.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على حوارها مع الفرنسي لوكاس هيرنانديز، مدافع بايرن ميونخ ومنتخب فرنسا، وكتبت: "لوكتس هيرنانديز: الأبطال ليس نحن".

الصحف الإيطالية

كورييه ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على إمكانية عودة كرة القدم في إيطاليا في ظل التوقف الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا، واستمرار حالة الطوارئ الصحية، وكتبت: "سنعود".

أكدت الصحيفة أن الدوري الإيطالي سيعود من جديد، والدليل على هذا الأمر، نية السلطات الصحية فحص 500 لاعب، واستعادة 35 لاعبًا سافر للخارج.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على إمكانية استئناف نشاط الدوري الإيطالي، بعد انحصار تفشي فيروس كورونا في البلاد، وعنونت: "تحديد التواريخ وموعد التدريبات.. هكذا نستأنف"

ذكرت الصحيفة أن الدوري الإيطالي بات قريبًا من العودة، وأكدت أن القرار ينتظر فقط احترام أندية الكالتشيو الـ20 للقرارات الأمنية.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على قضية تخفيض الرواتب في الأندية السعودية، وكتبت: "تخفيض رواتب المحترفين 50%".

وتحدثت الصحيفة عن أخبار الأندية واللاعبين في السعودية، وكتبت: "3 ملفات تحل قضايا الاتحاد خارجيا"، و"الهلال يخير الأجانب"، و"الفرهيدي: روسيا أصعب الفترات" و"عبد القدوس تدريب واتساب".

واهتمت بأخبار الكرة العالمية، وكتبت: "كورونا يورط الرعاة"، و"بلاتير نصف براءة".

الصحافة الإماراتية

البيان الرياضي

ركزت الصحيفة على إنجازات خيول الإمارات، وكتبت: "إنجازات تاريخية لخيول الإمارات".

كما تحدثت عن مستقبل الدوري الإماراتي، وكتبت: "اتحاد الكرة يبحث مستقبل الدوري اليوم"، و"فنية المحترفين تناقش تطوير المنافسات".

واهتمت الصحيفة بأخبار الكرة العالمية، وكتبت: "إصابة كيني دالغليش بفيروس كورونا"، و"تأجيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا"، و "إلغاء الكأس الدولية للأبطال".

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على موعد عودة الدوري الإماراتي، وكتبت: "فنية المحترفين تناقش سيناريوهات عودة الدوري".

كما اهتمت الصحيفة بأخبار الكرة العالمية، وكتبت: "الفيفا يغرم المريخ السوداني بسبب كوكو"، و"صفقة ألمانية لمدة 128 دقيقة"، و"إصابة دالغليش بفيروس كورونا".

كما تحدثت عن إشادة بطل الدراجات بالإمارات، وكتبت: "جافيريا: الإمارات أفضل رعاية طبية".

الصحف البريطانية

ديلي ميل

أبرزت الصحيفة في عنوانها القيمة التي يريدها نادي توتنهام للتخلي عن لاعبه هاري كين، وكتبت: "200 مليون جنيه إسترليني وكين سيصبح ملكًا لك".

-"ليفي الغاضب -مالك توتنهام- سيبيع هاري كين إلى مانشستر يونايتد فقط في حال وصل عرض قياسي عالمي".

صندي وورلد

ألقت الصحيفة الضوء على قرب عودة مباريا الدوري الإنجليزي، وعنونت: "الكرة ستعود للمنزل".

الصحيفة أشارت إلى أن مباريات البريمرليغ ستعود دون جماهير، حين كتبت: "بالتحديد ستعود إلى غرفة المعيشة الخاصة بك".