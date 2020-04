سوشيال ميديا الرياضة: إبراهيموفيتش في رحلة صيد.. وموراتا يبعث رسالة رومانسية لزوجته

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

إبراهيموفيتش في رحلة صيد

نشر زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب آسي ميلان الإيطالي، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ أثناء قيامه برحلة صيد، وعلق اللاعب قائلا: ”يا له من يوم“.

فيرمينو يحتفل بعيد ميلاد والدته

نشر البرازيلي فيرمينو، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة والدته احتفالا بعيد ميلادها، وعلق اللاعب قائلا: ”عيد ميلاد سعيد والدتي شكرا لك على حبك وتفانيك، شكرا لك على كونك ذلك الشخص المميز“.

موراتا يبعث برسالة رومانسية إلى زوجته

نشر ألفارو موراتا، لاعب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة زوجته، وبعث اللاعب برسالة رومانسية لها قائلا: ”المنزل هو مكان وجودك“.

مسعود أوزيل يساعد أطفال الكاميرون

حرص مسعود أوزيل لاعب نادي الآرسنال الإنجليزي على مساعدة إحدى الجمعيات الخيرية من أجل الوقوف بجوار أطفال الكاميرون، حيث علق اللاعب عبر موقع ”تويتر“، قائلا: ”من الجيد أن أسمع الفريق عاد إلى سويسرا، عمل رائع مرة أخرى في الكاميرون، نأمل أن نتمكن من مواصلة المشروع بيج شو للأطفال المحتاجين مرة أخرى قريبا“.

Good to hear the team is back in Switzerland ???????? Great work again in Cameroon. ???????? Hopefully we can continue the project for @BigShoe_11 for children in need soon again. #OneTeam https://t.co/FLFn5ddaTU

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) April 11, 2020