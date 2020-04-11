سوشيال ميديا الرياضة: إبراهيموفيتش في رحلة صيد.. وموراتا يبعث رسالة رومانسية لزوجته

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

إبراهيموفيتش في رحلة صيد

نشر زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب آسي ميلان الإيطالي، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ أثناء قيامه برحلة صيد، وعلق اللاعب قائلا: ”يا له من يوم“.

فيرمينو يحتفل بعيد ميلاد والدته

نشر البرازيلي فيرمينو، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة والدته احتفالا بعيد ميلادها، وعلق اللاعب قائلا: ”عيد ميلاد سعيد والدتي شكرا لك على حبك وتفانيك، شكرا لك على كونك ذلك الشخص المميز“.

موراتا يبعث برسالة رومانسية إلى زوجته

نشر ألفارو موراتا، لاعب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة زوجته، وبعث اللاعب برسالة رومانسية لها قائلا: ”المنزل هو مكان وجودك“.

مسعود أوزيل يساعد أطفال الكاميرون

حرص مسعود أوزيل لاعب نادي الآرسنال الإنجليزي على مساعدة إحدى الجمعيات الخيرية من أجل الوقوف بجوار أطفال الكاميرون، حيث علق اللاعب عبر موقع ”تويتر“، قائلا: ”من الجيد أن أسمع الفريق عاد إلى سويسرا، عمل رائع مرة أخرى في الكاميرون، نأمل أن نتمكن من مواصلة المشروع بيج شو للأطفال المحتاجين مرة أخرى قريبا“.

Good to hear the team is back in Switzerland ???????? Great work again in Cameroon. ???????? Hopefully we can continue the project for @BigShoe_11 for children in need soon again. #OneTeam https://t.co/FLFn5ddaTU — Mesut Özil (@MesutOzil1088) April 11, 2020

غريزمان يطلب متطوعين للصليب الأحمر

طلب أنطونيو غريزمان، لاعب نادي برشلونة الإسباني، من الشباب التطوع ضمن حملات الصليب الأحمر في حربها ضد فيروس كورونا، حيث علق اللاعب عبر موقع ”تويتر“ قائلا: ”شارك الصليب الأحمر الفرنسي – جمعية مكونة من 60،571 متطوعا و16719 موظفا على جبهات عديدة في مكافحة الأمراض“.

Un énorme merci à tous d’avoir participé au #GRIZI24H. Merci aux invités pour votre bonne humeur, Merci à vous pour votre présence et vos nombreux dons. Merci à la @GriziEsport. Enfin, MERCI à la @CroixRouge pour vos actions sur le terrain pour protéger les plus vulnérables. — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) April 11, 2020

فيدال يشارك في الموسم الجديد لـ“بيت المال“

نشر أرتورو فيدال، لاعب نادي برشلونة الإسباني، صورة له عبر موقع ”تويتر“ مع أبطال المسلسل الإسباني (بيت المال)، وعلق اللاعب قائلا: ”موسم جديد، بيت المال“.

Nueva temporada!!!????????????????????????????

La casa de papel ???????????????? pic.twitter.com/tbSAqGgp2Y — Arturo Vidal (@kingarturo23) April 11, 2020

تشارلي غيلمور يحتفل بشفاء جده

نشر تشارلي غيلمور، لاعب آرسنال الإنجليزي، صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ للحظة شفاء جده من فيروس كورونا وخروجه من المستشفى، حيث علق اللاعب قائلا: ”هناك قلب جدي البالغ من العمر 78 عاما يخرج من المستشفى بعد ضربه فيروس كورونا“.

أغويرو يتحدى كورتوا في لعبة الفيفا

نشر سيرغيو أغويرو لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي فيديو عبر ”تويتر“ للعبة فيفا، وأعلن اللاعب عن مباراته القادمة أمام كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، حيث علق أغويرو، قائلا: ”هذا الأحد سأكون في تاكيون مع كورتوا“.

تير شتيغن يشيد بالحراس الصغار

نشر تير شتيغن حارس مرمى نادي برشلونة الإسباني، فيديو عبر موقع ”تويتر“ لطفلين يستعرضان موهبتهما في حراسة المرمى، وعلق شتيغن قائلا: ”أكثر من عائلة، قوة برشلونة“.

???????????????????????? Més que una família ! Força Barça! ???????? @FCBarcelona https://t.co/zwofv1qBam — Marc ter Stegen (@mterstegen1) April 11, 2020

كوكا يستعرض قميصه الجديد بطريقة طريفة

نشر المصري أحمد حسن ”كوكا“، لاعب نادي أولمبياكوس اليوناني، فيديو له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ وهو يستعرض قميص ناديه بطريقة طريفة.