إيرلنغ هالاند يعلق على اهتمام ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي بضمه

تجاهل النرويجي الشاب إيرلنغ هالاند، مهاجم بروسيا دورتموند، شائعات ربطته بالانتقال إلى ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي، مؤكدا أنه يشعر بأنه في منزله بعد الانتقال للنادي الألماني في يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال هالاند لموقع FourFourTwo: ”نحن قادرون على كل شيء، البداية هنا رائعة للغاية وقد ساعدني النادي كثيرًا ليس من السهل الوصول إلى مكان جديد في منتصف الموسم. أشعر بالفعل أنني في منزلي.

”كان لدي شعور جيد للغاية بشأن دورتموند منذ اللحظة الأولى ولهذا السبب أنا هنا، أحببت النادي وتاريخه وأعضاء النادي وكيفية إدارته، قررنا أن دورتموند هو الخيار الأفضل“.

ووقع هالاند البالغ عمره 19 عاما عقدا مع دورتموند حتى 30 يونيو/حزيران 2024، وعن جماهير ناديه، قال: ”شاهدت حب جماهير بروسيا من قبل طبعا، لكنهم أظهروا لي هذا عن قرب، جميع الجماهير مذهلة حقا.

”لم يكن بإمكاني أبدا أن أتخيل كيف بدت الأمور بشكل جيد“، مشيرا إلى أرقامه الرائعة وتسجيله الكثير من الأهداف مع دورتوند في كافة المسابقات خلال فترة قصيرة، قائلا: ”الأهم هو تحقيق شيء ما مع الفريق“.

وأضاف عن اهتمام العديد من أندية أوروبا الكبرى بضمه: ”من الجميل دائما اهتمام أندية كبيرة بك، هذا يعني أنك فعلت شيئا صحيحا“. وقال مازحا: ”هذا لا يفاجئني حقا لأنني أقوم بهذا طوال حياتي“.

وأردف: ”هذا ما أردت أن أفعله عندما كبرت، وهذا ما أفعله، كنت أعرف دائمًا أنني سأكون لاعبا جيدا، لكن الأمور سارت بسرعة، وأنا أحب هذه السرعة“.

وكانت العديد من التقارير قد أشارت إلى أن هالاند اختار الانتقال لدورتموند كخطوة مبدئية قبل الانضمام لفريق أكبر في المستقبل، كما ارتبط بدعم هجوم ريال مدريد في الصيف المقبل، خاصة بعد توهجه مع الفريق الألماني.