دانا وايت يستسلم لضغوط القنوات التلفزيونية ويلغي UFC 249

أعلن دانا وايت رئيس UFC إلغاء نزالات منافسات UFC 249 التي كان من المقرر يوم 18 نيسان/ أبريل الحالي، بعد ضغوطات للقنوات التلفزيونية الناقلة لهما، رغم أنه كان مصرًا على إقامتها وقدم عدة حلول لاستمرار المنافسات.

وكان دانا وايت قد أعلن سابقًا عن رغبته في إجراء المنافسات في جزيرة معزولة، لتجنب المدن التي تشهد انتشار فيروس كورونا المستجد، كما ذكرت تقارير إعلامية، عن أنه خطط أيضًا لإجرائها في كازينو في كاليفورنيا.

وانسحب الروسي، حبيب نورمحمدوف، بطل العالم في وزن الخفيف، من النزال الذي كان سيجمعه مع الأمريكي توني فرغيسون، بسبب عدم تمكنه من السفر للولايات المتحدة الأمريكية، نتيجة توقف الرحلات الجوية بسبب انتشار فيروس كورونا.

وبحسب دانا وايت، فقد تلقى اتصالات كثيرة من شركائه في شركات النقل التلفزيوني ”ESPN“ وقال للقناة: ”كل هذا كان معركة منذ اليوم الأول، قاتلنا دون توقف كل نهار وكل ليل، منذ بداية الوباء للعب حتى يوم 18 أبريل“.

وأضاف رئيس UFC ”اليوم تلقيت اتصالًا من سلطات عليا، ويمكن القول، إن ESPN كان شريكًا رائعًا والسلطات الموجودة طلبت مني الانسحاب وعدم تنظيم نزال السبت المقبل، ووعد دانا وايت بتسوية الأمور مع المصارعين اللذين كانوا مستعدين للعب السبت المقبل، كما أكد على بقاء خططه في لعب 42 نزالًا، المرتقبة هذه السنة في مواعيد مقبلة.